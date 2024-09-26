2024「教師節優惠」懶人包！ 全台超商手搖+飯店餐廳+樂園活動盤點 免門票、吃到飽、買1送1統統有

迎接9/28教師節，全台各業者、各縣市政府紛紛推出專屬優惠，除了餐廳、超商咖啡、手搖飲料，還能到遊樂園、飯店享有教師節優惠，更棒的是，不僅有9/28當天活動，有得還直接優惠到9月底甚至10月初，甚至有些同行的朋友或家人也可以同享優惠，快來看udn旅遊美食小編整理「教師節優惠」精選好康！

●萊爾富

Hi café。圖／萊爾富提供

萊爾富祭出商品優惠回饋教師，即日起至9/30推Hi Café 特濃美式／拿鐵買1送1。即日起至10/15，推出「大杯咖爽 杯杯有獎測運勢」活動，凡於全台門市購買或兌換Hi café大杯系列飲品(排除冰沙、自備環保杯、使用循環杯)即可拿到「大杯咖爽」限定款活動杯乙杯，杯身附「大杯咖爽」貼紙，只要撕開貼紙即可測運勢(大吉/中吉/小吉)，同時附帶隨機12項優惠組合杯杯有獎，限量100萬杯。

●全家

圖／全家便利商店提供

全家便利商店即日起至10/1，Let’s Café「卡布奇諾」享會員價49元；經典/特濃咖啡美式拿鐵「任選第2杯7折」；單品美式/拿鐵「中杯2杯99元、大杯2杯119元」；指定咖啡飲品同品項「第2件10元」。

●7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自即起至10/1期間，CITY CAFE系列、CITYPRIMA大杯以上任選第2杯7折。即日起至9/30，推出寄杯優惠，大杯美式4杯135元，大杯拿鐵4杯168元，中杯精品美式4杯240元，中杯精品拿鐵4杯270元。另外還有珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶4杯180元、四季春青茶/英式紅茶4杯105元。

◎麻古茶坊

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊教師節檔期限時優惠，自9/27至9/30的10：30至20：00，前往門市購入「草莓泡泡派對系列」任選買一送一。

◎翰林茶館

圖／翻攝翰林茶館粉絲頁

即日起至9/30凡憑教職員證明至翰林茶館門市購買外帶飲品，可享「免費升級特大杯」優惠，全品項任選，每人限購2杯；再加碼，只要在翰林茶館臉書粉專活動頁面留言+按讚+分享，留言內容如教師節快樂、老師我愛您等，完成相關任務並也可同享優惠(宜蘭傳藝店、台中麗寶店不適用)。

◎康青龍

圖／康青龍提供

康青龍自9/26至10/8祭出好康優惠，於龍來訂線上點餐限定，領券即可享有「芋圓茉莉鮮奶綠(Ｌ)」買一送一！

◎85℃

圖／85℃提供

85℃在9/27日起推出「亞洲風味宇宙」檔期，推薦包括北海道生乳蛋糕、北海道紅茶拿鐵蛋糕、南瓜奶香麵包和生椰厚拿鐵。9/27至10/10期間，兩款指定長條蛋糕第二件5折，新品南瓜奶香麵包85折。

◎義美食品

圖／義美食品臉書

義美揪教師節一起來吃冰！ 自9/28至9/30限時3天可享「草莓霜淇淋聖代買一送一」優惠，於霜淇淋門市現售，每人限購2組，會員不再享95折。

➤新竹喜來登飯店

圖/新竹喜來登提供

新竹喜來登大飯店自即日起至9/30，「盛宴自助餐廳」推出教師節餐飲優惠，凡軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費，等於是美味吃到飽享有「買一送一」優惠。

➤六福萬怡

敘日全日餐廳。圖／台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店逢9月軍人節與教師節，「敘日全日餐廳」吃到飽將自即日起至9/30不分平假日，午餐、晚餐餐期，只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折，每張證件最多可8人同享優惠(須另收原價一成服務費)。

➤高雄承億酒店

貳陸日全食。圖／承億酒店提供

承億酒店「貳陸日全食」擁有360度超美的高樓美景，搭配午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，自助餐檯食材吃到飽，即日起至9/30，出示教師證即享午晚餐8.5折，另外，學生證也享同等優惠。

➤高雄英迪格酒店

圖／高雄英迪格酒店提供

高雄英迪格「Craft 咖啡廳」因應教師節推出海鹽奶蓋桂花烏龍新品，以及海鹽奶蓋桂花烏龍之滿腹墨水組，每組200元，每日限量3組。且即日起至9/28，四人同行出示教職員證，單筆消費享8折優惠，並加贈滿腹墨水飲品組。

⊙摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

教師節當日持教師證或全教總會員卡，於摩斯漢堡門市消費享「9折優惠」。摩斯漢堡於即起至9/30止，推出LINE好友獨享優惠，來店出示LINE好友獨享優惠圖片，可享各時段獨家優惠包括「超級大麥海洋珍珠堡、摩斯鱈魚堡及兩杯大杯冰紅茶」組優惠價199元、「超級大麥海洋珍珠堡及大杯冰紅茶」組優惠價109元、「摩斯鱈魚堡及大杯冰紅茶」組優惠價99元等。

⊙本村炸雞

圖／本村炸雞提供

本村炸雞教師節限定優惠，至9/30止，只要老師或學生拿著有效教師證或學生證至門市消費，滿低消即可免費獲得經典韓式小吃「韓式飯糰」一份，限內用、每桌限享一次優惠。

⊙王品集團

圖／王品集團提供

王品集團旗下25個品牌包含三大吃到飽品牌，即和牛涮、饗辣和牛麻辣鍋、肉次方，於10/4前的平日消費，憑教職員證、學生證，消費滿額1,500元，可現折150元。若出示全家福或朋友合照，消費滿1,200元現折100元。

⊙這一鍋集團

圖／這一鍋集團提供

這一鍋集團旗下5大品牌「這一鍋、燒肉同話、這一小鍋、叁加叁泡椒酸菜魚、九初」攜手推出專屬折扣，即日起至10/9，凡持相關身分證件的記者、軍警消、醫護、教師或學生，於週一至週四消費用餐，只要一人持證，同桌家人朋友最高皆可享全單、主餐、套餐、單點「66折」等優惠，詳情參考店家資訊。

⊙思犇牛排

圖／思犇牛排提供

思犇牛排旗下的5間分店(台北店、土城店、板橋店、徐匯店、台南善化店)推出「謝師月」活動，即日起至9/30，平日即週一至週五期間，出示教師證，四人（含）以上用餐，其中一份排餐免費（限最低價者免費）。

⊙內湖 IKEA瑞典餐廳

圖／IKEA官網

自9/1至9/30，持教師識別證或教師會會員卡之教師於「IKEA 瑞典餐廳」單筆消費滿 299 元送瑞典蘋果蛋糕(價值55元) 。數量有限，送完為止，每證限兑換乙份。

📍兒童新樂園

圖／兒童新樂園官網

台北市「兒童新樂園」於即起至9/30推出老師限定優惠活動，凡台北市老師（含台北市境內大學）持教師證或學校識別證，教師本人及親友3人可享免費入園優惠；每週六日及國定假日，另加贈各4項設施「免費遊樂券」，可於編號1至13號、K1及K2遊樂設施，任選4項搭乘，不包括委外經營設施，限當日使用。

📍台北市立動物園

圖／台北市立動物園粉絲專頁

9/29前提供台北市所屬公私立各級學校之教師，憑識別證或台北市教師會會員卡，可免費入園參觀「台北市立動物園」。

📍台北市天文科學教育館

9月份的週六及週日，臺北市教師本人持證於至「台北市天文科學教育館」售票處劃位，即可免費觀賞立體劇場影片。天文館立體劇場9月有多部不同類型的精彩影片上映，9:00至16:00每小時一場次，週六加映17:00、18:00與19:00場次。

📍台北101花園觀景台

圖／台北101提供

9/30前，於購票出示教師本人有效教師證或台北市教師會會員卡，可享「台北101花園觀景台」全票9折優惠，每人限購4張，至少有一位教師同行。

📍新竹六福村主題樂園

墓碑鎮。圖/六福村提供

9/30前出示教師證、職員證，教育科系學生出示學生證，於六福村樂園現場購票，本人門票599元優惠，同行親友799元優惠(最多3位)。

📍台中麗寶樂園

圖：麗寶樂園渡假區提供

9/30前推出「麗寶軍教月」優惠活動，現任教師本人出示有效教師證正本，並於現場購票，探索世界、馬拉灣門票本人450元優惠、親友799元優惠(最多2人)；天空之夢摩天輪教師本人150元優惠，同行親友250元。

📍劍湖山主題樂園

圖／劍湖山世界

9/30前推出教師節優惠活動，雙人同行，於劍湖山樂園現場購票，其中1人出示本人教師證或活動期間內有效教師任職證明，即可享有「雙人999元」優惠。

📍苗栗巧克力雲莊

image source:FB/巧克力雲莊

9/30推出憑教師證即可享苗栗巧克力雲莊巧克力觀光工廠「免費入園參觀」優惠，原價門票200元。

📍北投加賀屋

圖／取自加賀屋官網

加賀屋推出「教師悠活一日遊」，自即日起至10/31的每週三至週五限定，出示教師證或國民旅遊卡，方可享用此雙人專案《6坪聽泉系列湯屋乙間＋優選午餐二客》2,928元+10%。