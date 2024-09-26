高雄飛韓國最低850！「首爾／釜山一次滿足」首選濟州航空 高雄－金浦復飛、高雄－釜山首航

【旅奇傳媒/編輯部報導】為擴大連接高雄與韓國的航班，並提高台灣旅客的交通移動便利性，濟州航空（代表理事 Kim, E-Bae）將達成「首爾／釜山兩大城市、一次滿足」的全新體驗！

航線擴大 提升遊客便利性

濟州航空將於10/17起復飛高雄－金浦航線，每週飛航3班，並於10/29起首航高雄－釜山航線，每週飛航3班。

▲濟州航空「高雄－金浦」、「高雄－釜山」航班時刻表。 圖：濟州航空／提供

濟州航空透過這次復飛高雄－金浦航線與首航高雄－釜山航線，加上原有的台北－仁川（每週飛航7班）、台北－釜山（每週飛航7班）航線在內，以台灣為起點營運共發出4條定期航線。透過濟州航空持續擴大台灣－韓國航線，也大幅提升了飛往韓國的旅客的交通移動便利性。

航點靈活 旅客進出自由配

▲透過濟州航空的「台北／高雄－釜山－首爾－台北／高雄」航線連接，可安排前往首爾景福宮造訪。 圖：shutterstock／來源

藉由從台北與高雄連接韓國代表城市首爾與釜山航線的飛航，也實現連接「台北／高雄－釜山－首爾－台北／高雄」的新型態旅程。

▲運用濟州航空的「台北／高雄－釜山」航線，前往釜山海東龍宮寺。 圖：shutterstock／來源

利用濟州航空的「台北／高雄－釜山」航線到海東龍宮寺、甘川文化村等釜山地區旅行，接著前往首爾造訪景福宮與北村韓屋村，最後利用「首爾－台北／高雄」航線回國，讓旅行更有效率及經濟實惠。

▲位於釜山的甘川文化村，是遊客相當喜愛的必訪景點。 圖：濟州航空／提供

濟州航空將於9/26起以高雄－金浦／釜山航線為對象提供優惠機票。10/27～12/31的單程機票最低只要新台幣850元起。更多詳情與航班資訊，請至濟州航空官網（http://www.jejuair.net）查閱。

▲濟州航空連接台灣與韓國的航線一共4條，分別是台北－仁川、台北－釜山、高雄－金浦、高雄－釜山航線。 圖：濟州航空／提供

濟州航空創立於2005年，以合理價格實現航空旅遊的大衆化，是韓國排名第一的廉價航空公司。濟州航空班機目前往返於47個城市，提供66條航線；其中，連接台灣與韓國的航線一共4條，分別是台北－仁川、台北－釜山、高雄－金浦、高雄－釜山航線。

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