快訊

松山機場外傳巨響2人送醫！國光客運衝撞號誌、噴水池 現場一片狼藉畫面曝

超思案戰犯放帳賺利息養老 借款人尊稱秦語喬「母后」大人

一聲巨響！淡江女宿廁所天花板掉落、輕鋼架塌陷 校方回應曝原因

故宮南北院「免費參觀」！世界觀光日1日限定 兩院最新「焦點特展」別錯過

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／國立故宮博物院及國立故宮博物院南部院區粉絲專頁
圖／國立故宮博物院國立故宮博物院南部院區粉絲專頁

故宮免門票！迎接世界觀光日，故宮南北院開放於9/27一日限定「免費參觀」，不僅現省150元，還能一探最新與巴黎裝飾藝術博物館攜手策劃的「大美不言」精彩特展，有時間的朋友可別錯過。

圖／國立故宮博物院
圖／國立故宮博物院

為迎世界觀光日，故宮南北院特別於9/27開放一日限定「免費參觀」，邀請民眾到訪沉浸感受歷史與藝文的薰陶，把握好機會參觀南北院的優質展覽

圖／國立故宮博物院
圖／國立故宮博物院

像是方於故宮北院開展的「大美不言」典藏精粹特展，該展由故宮、巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels 梵克雅寶策展團隊共同打造，有「自然萬物、動靜有形、奇幻仙境、神祕莫測」和「五彩繽紛」5大展覽主題，每項展品都十分值得細品其中的工藝美學。

國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場，展品包含故宫藏〈清乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉。記者邱德祥／攝影
國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場，展品包含故宫藏〈清乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉。記者邱德祥／攝影

而故宮南院則有當期「妙色—清代金銀飾件特展」，精選典藏的清代簪飾、項飾及腰飾，呈現有清一代審美觀的變化，還有官方禮儀、生活禮俗中金銀飾件等，從視覺感受進一步到語彙元素，理解這些飾件在物質與社會脈絡中的代表意義。

故宮南院「妙色—清代金銀飾件特展」展品。圖／國立故宮博物院南部院區粉絲專頁
故宮南院「妙色—清代金銀飾件特展」展品。圖／國立故宮博物院南部院區粉絲專頁

圖／國立故宮博物院南部院區粉絲專頁
圖／國立故宮博物院南部院區粉絲專頁

編輯推薦

博物館 展覽 巴黎 故宮 觀光

相關新聞

高雄飛韓國最低850！「首爾／釜山一次滿足」首選濟州航空 高雄－金浦復飛、高雄－釜山首航

【旅奇傳媒/編輯部報導】為擴大連接高雄與韓國的航班，並提高台灣旅客的交通移動便利性，濟州航空（代表理事 Kim, E-Bae）將達成「首爾／釜山兩大城市、一次滿足」的全新體驗！ 航線擴大 提升遊客

萬聖節要來了！裝扮搞怪 樂園門票下殺近5折

【旅奇傳媒/編輯部整理】隨著秋天的腳步來臨，全台最大水樂園馬拉灣，將於10/21起進行季節性休園。休園前推出會員買一送一的門票獨享優惠，即日起至10/18（三）只要加入麗寶樂園渡假區 Ocard 會員

故宮南北院「免費參觀」！世界觀光日1日限定 兩院最新「焦點特展」別錯過

故宮免門票！迎接世界觀光日，故宮南北院開放於9/27一日限定「免費參觀」，不僅現省150元，還能一探最新與巴黎裝飾藝術博物館攜手策劃的「大美不言」精彩特展，有時間的朋友可別錯過。

2.6公頃、80間房！「花蓮英迪格酒店」明年第三季開幕

「正如世界上沒有兩片相同的葉子，世界上也沒有兩家相似的英迪格酒店。」英迪格酒店最引以為傲的在地獨有設計，也將來到花蓮，位...

破百萬人次！ 「鐵花燈之祭」加碼延長13天跨國慶 6米高巨型月球+療癒太空人必追

破百萬人次！ 鐵花燈之祭「璀燦星際」延長13天跨國慶 6米高巨型月球+療癒太空人必追

台灣首間COACH咖啡廳！ 「The COACH Coffee Shop」藏身百年老宅 冠軍鮮奶茶、Coach「C」壓紋甜筒霜淇淋必嘗

台灣首間COACH咖啡廳！ 「The COACH Coffee Shop」藏身百年老宅 冠軍鮮奶茶、Coach「C」壓紋甜筒霜淇淋必嘗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。