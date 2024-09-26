故宮南北院「免費參觀」！世界觀光日1日限定 兩院最新「焦點特展」別錯過

故宮免門票！迎接世界觀光日，故宮南北院開放於9/27一日限定「免費參觀」，不僅現省150元，還能一探最新與巴黎裝飾藝術博物館攜手策劃的「大美不言」精彩特展，有時間的朋友可別錯過。

圖／國立故宮博物院

為迎世界觀光日，故宮南北院特別於9/27開放一日限定「免費參觀」，邀請民眾到訪沉浸感受歷史與藝文的薰陶，把握好機會參觀南北院的優質展覽。

圖／國立故宮博物院

像是方於故宮北院開展的「大美不言」典藏精粹特展，該展由故宮、巴黎裝飾藝術博物館、Van Cleef & Arpels 梵克雅寶策展團隊共同打造，有「自然萬物、動靜有形、奇幻仙境、神祕莫測」和「五彩繽紛」5大展覽主題，每項展品都十分值得細品其中的工藝美學。

國立故宮博物院攜手巴黎裝飾藝術博物館、VanCleef&Arpels 梵克雅寶共同主辦「大美不言」典藏精粹特展，9月26日起於故宮北部院區盛大登場，展品包含故宫藏〈清乾隆 洋彩玲瓏轉旋瓶〉。記者邱德祥／攝影

而故宮南院則有當期「妙色—清代金銀飾件特展」，精選典藏的清代簪飾、項飾及腰飾，呈現有清一代審美觀的變化，還有官方禮儀、生活禮俗中金銀飾件等，從視覺感受進一步到語彙元素，理解這些飾件在物質與社會脈絡中的代表意義。

故宮南院「妙色—清代金銀飾件特展」展品。圖／國立故宮博物院南部院區粉絲專頁