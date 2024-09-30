法式品味再進階！ 法航「尊尚艙 Premium」全新亮相 飛行更舒適

【文・ttn網路編輯】

法國航空再次升級服務！自2009年推出的「尊尚經濟艙」，如今變身為全新命名的「尊尚艙 Premium」，此次升級不僅帶來更寬敞舒適的座椅設計，還強化旅客的私密性體驗，讓每次飛行都更舒適自在。尊尚艙Premium的更新命名也展現法航向高端市場邁進的決心，及其對高品質產品與服務的追求。

「尊尚艙 Premium」菜單由法國米其林星級大廚 Frédéric Simonin 親自設計。 圖／法航 提供

法航全新亮相的「尊尚艙 Premium」將配置在特定的波音B777和空中巴士A350 機型上，不僅讓旅客擁有更舒適的乘坐體驗，還在細節上做足功夫，除了加寬座椅，椅背可傾斜至124度，腿部空間更是達到94～97公分，再加上可調節的腳踏，隨時找到最舒服的姿勢。此外，座椅的泡棉墊經過重新設計，搭配魚骨形花紋面料，觸感更加柔軟，讓整趟飛行都充滿舒適的氛圍。

翻新後的「尊尚艙 Premium」，客艙氛圍變得高貴優雅，以法航經典的海軍藍和天藍色為主色調，營造獨特的法式時尚感。細節也不馬虎，從座椅頭枕、坐墊到毯子、洗漱收納包及餐盤上，都巧妙點綴法航標誌性的紅色重音符號，低調中流露奢華品味。飛行途中，旅客還能享受專屬設計的洗漱包、降噪耳機、毯子和枕頭，讓旅程都變得無比享受。

乘坐「尊尚艙 Premium」的旅客，可享有 SkyPriority 優先服務。 圖／法航 提供

乘坐「尊尚艙 Premium」的旅客，將享有 SkyPriority 優先服務，讓搭機流程更輕鬆、快速，從專屬櫃檯辦理登機手續、寄放行李，到快速通過安檢和海關，處處都能感受到更高品質的待遇。SkyPriority還提供專屬的銷售和轉機服務台，讓旅程更便利。無論是優先登機，還是選擇自己方便的時間上機，都是隨旅客決定，甚至行李也會優先送達，讓整趟旅程更順暢無比，從頭到尾都是尊貴享受。

餐點服務同樣升級。旅客一入座，空服員即送上一杯香檳，獻上法式歡迎禮。尊尚艙提供全套餐飲服務，包括小食、開胃菜、兩道熱菜、乳酪和甜點，所有餐點均採用環保設計的碗盤與不銹鋼刀具。菜單則由法國米其林星級大廚 Frédéric Simonin 親自設計，並與知名的機上餐飲公司 Servair 合作，選用新鮮的當地食材、法國肉類和來自永續漁業的魚類，為整趟旅程增添更多法式滋味。

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