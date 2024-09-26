萬聖節要來了！裝扮搞怪 樂園門票下殺近5折

【旅奇傳媒/編輯部整理】隨著秋天的腳步來臨，全台最大水樂園馬拉灣，將於10/21起進行季節性休園。休園前推出會員買一送一的門票獨享優惠，即日起至10/18（三）只要加入麗寶樂園渡假區 Ocard 會員，就可獲得雙園擇一、現場優惠價買一送一禮物券乙張（限平日使用），折下來每人不用500元；另外，為迎接萬聖節的到來，遊客只要有變裝或搞怪扮裝進入探索世界，即可購買下殺近5折的1,399元萬聖裝扮雙人套票（原價2,600元）或1,199元親子套票（原價2,300元）。還可以在渡假園區內多個場域 Trick or Treat 討糖趣，留下難忘又好玩的回憶。

麗寶樂園渡假區表示，馬拉灣為季節限定的樂園，今年度即將在10/21起季節性休園到明年五月，除了10/2（三）、10/9（三）、10/16（三）休園保養外，其餘時間讓遊客暢玩馬拉灣各項刺激、有趣的設施，享受泡在水裡的悠閒舒適感。

▲10/20馬拉灣閉園最後衝刺，會員獨享平日玩水買一送一！ 圖：麗寶樂園渡假區／提供

除此之外，麗寶 OUTLET MALL 秋季眾多新櫃優惠，喜歡來自加拿大的潮流品牌「Herschel」千萬別錯過，即日起全面六折起，趕快到C區1F選購；C區2F「non.stop」新櫃登場祭出全面2.5折起，即日起至9/29（日）消費滿2,000元現抵200元，消費滿3,000再送購物袋；搭上 iPhone16 開賣熱潮，B區1F的 STUDIO A 麗寶門市，即日起舉辦買 iPhone16 抽大獎的活動，只要於活動期間內在麗寶門市購買 iPhone 16 全系列、Apple Watch Series 10 / Ultra 2 / SE，並加購 SA Care 或任一副廠周邊配件，即可登錄參與抽獎，大獎 iPhone 16 Pro Max、AirPods 4 等多項好禮就有機會讓你帶回家。

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