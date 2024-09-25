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破百萬人次！ 「鐵花燈之祭」加碼延長13天跨國慶 6米高巨型月球+療癒太空人必追

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台東縣政府提供
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好評加碼延長跨國慶日！ 2024年鐵花燈之祭第二季主題燈飾「璀燦星際」，現場有6米高的巨型月球及療癒忘憂太空人，吸引大批遊客前來觀賞，原訂展出至9/30，台東縣政府宣布好評加碼延長13天(至10/13)，讓遊客們把握機會，利用國慶周末到鐵花新聚落欣賞！

圖／台東縣政府提供
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繼2024鐵花燈之祭第一季「繁花盛宴」突破百萬人次到訪後，第二季「璀燦星際」展出至今也已經累計108萬觀賞人次，現場打造成最美星空活動，除了有「太空忘憂」超Q太空人遙望著巨大月球「月之魅影」，以及復刻八大行星圍繞著太陽的「行星圓舞曲」夢幻連動！

圖／台東縣政府提供
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圖／台東縣政府提供
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入夜後的台東光害極少，鐵花新聚落市集及鐵花燈之祭活動成為近年台東市區最棒遊憩點，尤其是充滿魅力的星際燈飾、巨型月球、太空人、星座投影走廊，拍照效果都非常好，不少民眾建議能夠延長到雙十國慶假期，讓外縣市朋友來台東也能一同遊賞。

圖／台東縣政府提供
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為回應大家的熱烈期待，台東縣政府將鐵花燈之祭第二季主活動「璀璨星際」加碼延長延長至10/13(星期日)，歡迎民眾把握最後機會賞燈，同時也預告鐵花燈之祭第三季預計在10/25接力登場，相關活動最新公告及資訊，可持續關注FB「台東就醬玩」粉絲專頁，力邀大家拭目以待台東鐵花新聚落的燈光饗宴！

圖／台東縣政府提供
圖／台東縣政府提供

鐵花燈之祭第二季－「璀璨星際」

展期：即起至10月13日

地點：鐵花新聚落（閃閃PARK燈區＋鐵花步道）

亮燈：18：30～22：30

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