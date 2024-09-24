台灣首間COACH咖啡廳！ 「The COACH Coffee Shop」藏身百年老宅 冠軍鮮奶茶、Coach「C」壓紋甜筒霜淇淋必嘗

咖啡控衝了！ 全台首間「The COACH Coffee Shop」於台北中山區赤峰街正式開幕，由美國時尚品牌COACH與風格茶飲品牌ODD ONE OUT攜手合作引爆話題，門市一樓提供精品咖啡、茶飲與餐點，二樓則為商品展售空間，並獨家設置「COACH Create」區域，二層樓的空間結合時尚與咖啡文化，成為潮人必訪新據點！

圖／ODD ONE OUT提供

「The COACH Coffee Shop」概念店特別翻修了巷弄中的百年獨棟老宅，店內充滿復古時髦氛圍和年輕活潑的設計。來到一樓與ODD ONE OUT合作的咖啡廳，多款限定餐飲必點，包括「紐約肉桂捲拿鐵」、台灣限定「糖葫蘆美式」、「紅心芭樂雲朵特調」等。

圖／The COACH Coffee Shop提供

The COACH Coffee Shop除了咖啡外也提供精品純茶，包含翠玉烏龍、茉莉包種、東方美人及高地烏瓦等，更以店內招牌「冠軍鮮奶茶」為靈感，以經小綠葉蟬叮咬、帶有獨特果蜜香氣的東方美人為基底，加入使用日本四葉奶霜及法國鹽之花製成的起士奶蓋，打造頂級「北海道冠軍鮮奶茶」，還能加入清爽無負擔的茉莉粉粿增加口感。

圖／The COACH Coffee Shop提供

店內下午茶提供了三款口味的酥脆圓形千層，分別是以鮮乳卡士達搭配草莓、藍莓、蔓越莓及覆盆子，堆疊出層次馥郁的酸甜滋味的「森林莓果卡士達」；香軟甜蜜的蜜漬蘋果丁與黃金比例的奶油肉桂香氣的「烤肉桂蘋果派」；現切以天然櫸木、橡木煙燻的原塊五花培根，再刨上大量的瑞士艾曼塔及葛瑞爾起士一同烘烤的「美式煙燻培根」，皆為精緻份量但視覺與飽足感滿分！

圖／The COACH Coffee Shop提供

最特別的是，這隻超有質感的霜淇淋，以滿滿經典COACH「C」壓紋的特製脆皮甜筒霜淇淋，選用日本中澤北海道乳源呈現濃郁乳香，共有原味、鹿野紅烏龍及綜合三種選擇，好看好吃又好拍的時尚霜淇淋必嘗鮮。

圖／The COACH Coffee Shop提供

二樓則為商品展示區，除了可見展示許多COACH精選包款，還有全台獨一無二的「COACH create」可體驗客製化商品。在店內各角落和外帶包裝上也隨處可見到可愛的「Lil Miss Jo」為「The COACH Coffee Shop」原創新角色，也設計推出一系列服飾、杯盤等獨家限定周邊商品。來到中山區逛街，千萬不要錯過這間COACH最新的概念店！

圖／The COACH Coffee Shop提供

圖／The COACH Coffee Shop提供

圖／The COACH Coffee Shop提供

The COACH Coffee Shop

地址：台北市大同區赤峰街17巷8-1號

營業時間：週一至週日 11:00~21:30