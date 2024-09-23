虎航100元機票來了！日韓泰越澳「全航線單程100元起」 這2天早上10點準時開搶

住酒店看梵谷名畫！台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店攜手富邦美術館，共同推出「艾・梵谷」住房專案，完美結合奢華住宿與藝術體驗，帶給旅客全新的文化之旅。即日起至11月10日，凡透過官網彈性房價預訂入住的賓客，每晚加價800元+15.5%即可獲得《梵谷：尋光之路》特展貴賓雙人入場券，以及The Terrace大廳酒吧的「日落光點」梵谷主題雙人下午茶。這次聯名專案以梵谷的經典作品為靈感，數量有限，建議旅客盡早預訂。

2024-09-22 12:00