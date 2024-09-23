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虎航100元機票來了！日韓泰越澳「全航線單程100元起」 這2天早上10點準時開搶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
記者黃仲明／攝影
記者黃仲明／攝影

虎航100元機票來了！台灣虎航10週年促銷機票登場，全航線單程未稅100、510、1,010元起，會員享有優先購票，日韓泰越澳任你玩！

等到了！「台虎十年 隨10起航」10週年票促活動正式官宣，9月26日「尊榮虎」會員優先購票，最低享全航線單程未稅100、510、1,010元起；而9/27至9/29則開放全虎迷開搶，享全航線單程未稅510、1,010元起，日韓泰越澳等航點統統有，搭乘期間為2024/9/26至2025/3/29。

圖／台灣虎航提供
圖／台灣虎航提供

此外，虎航將於9/25 18:30-21:00在MAJI MAJI 集食行樂（台北捷運圓山站）現場推出抽機票活動，活動期間掃描指定QR Code即可參加抽獎，大方抽出10張限定航點機票，讓虎迷們來試手氣。

台虎十年 隨10起航 機票促銷資訊

優先購票：9/26 10:00-23:59 需有尊榮虎（tigerprime）會員

全航線100、510、1,010元起（單程未稅）

全虎迷開搶：2024/9/27 10:00～9/29 23:59

全航線510、1,010元起（單程未稅）

搭乘期間：2024/9/26～2025/3/29

備註：以上優惠票價限同時購買來回程；部分航線搭乘期間依目前開賣之官網班表公告為主

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台灣虎航 機票 航線

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