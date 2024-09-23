「太魯閣晶英酒店」回來了！10月重新營運 早餐延長到中午 還攜手「清境老英格蘭莊園」推65折專案優惠

0403地震後重新歸來！太魯閣晶英酒店經過整修宣布將於10月重新營業，並展開生態友善的永續活動，不僅有早晨瑜伽、山中小廚房料理教室和DIY課程，更將早餐供應時間延長到中午，吸引許多網友讚聲「好有愛的飯店」、「另一種款待的力量」。

圖／太魯閣晶英酒店粉絲專頁

經歷0403地震後停業整修後，太魯閣晶英酒店強勢回歸，預計於10月啟動營業，令不少期待已久的粉絲歡呼。此外，除了恢復營運外，太魯閣晶英酒店更要為太魯閣國家公園的獨居蜂建造舒適的家，邀請到訪遊客一同擁抱環境、體驗山林，與自然共創美好。值得注意的是，10/1起從太魯閣牌樓至飯店的道路進出有五個時段管制，建議預約飯店定時定點接駁服務，來趟不一樣的低碳旅遊。

圖／太魯閣晶英酒店粉絲專頁

圖／太魯閣晶英酒店粉絲專頁

此外，太魯閣晶英酒店還攜手清境老英格蘭莊園推出65折住宿優惠，10/1至12/31，兩人成行升級體驗「行館文山套房」及「幻想曲套房」享65折起專案優惠價，平日最低24,800元，享受雙重頂級度假風格。另有可搭配花蓮自由行補助的活動方案，有時間不妨來去花蓮住幾晚。