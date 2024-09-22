台中打卡新地標+1！ 老宅屋頂上「巨大金可頌」烘焙坊+早午餐店即將開幕

台中又要有新地標了！ 台中人氣麵包店柳川や的最新品牌「木木や」，落腳在台中西區五權西五街，最先吸引目光的就是老宅屋頂上的「巨大金可頌」，是店家延續柳川や門前大亮點的作法，再度成功引起話題！

圖／翻攝木木 や臉書

柳川屋三代店的「柳川や」麵包店，自從遷移到台中勤美誠品商圈，就將門口屋頂上的「巨大造型菠蘿麵包」改造成亮點，吸引民眾目光，而最新「木木や」新分店，將一間有一、二兩層樓的老宅，改造為麵包烘焙結合早午餐的餐廳，而門口屋頂上的「巨大金可頌」一樣採用超醒目又吸睛的設計！

圖／翻攝柳川屋麵包店~柳川 やGoogle map

對於門前的巨大金可頌，「木木や」店家也曾表示，靈感來自於「淺草 金大便」，也就是朝日啤酒總部熱情象徵的「金色火焰」，而對於金可頌大家有很多的創意想像力描述「金元寶、聖甲蟲、蟬寶寶、金大便」等等，甚至有人說「這就是一家網紅店」，而這就是老闆想要的效果。

圖／翻攝木木 や臉書

目前店家最新消息是「準備著即將開幕的日子，大家敬請期待開幕日預告」，想了解最新狀況可以關注木木や粉絲團，一同期待巨大金可頌的開幕日來臨吧！

木木や

地址：台中市西區五權西五街39號