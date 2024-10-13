快訊

影／謝國樑市長保衛看這一戰 「章魚里」開票結果出爐

謝國樑罷免案開票中...今15萬4496人投票 投票率49.35%

三重小孩過馬路在斑馬線上跳舞 6萬多人看影片笑了

東北角療癒看海之旅！碧海藍天+無敵海景 還有必吃美食要嘗

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天

每回放假就想去宜蘭，但如果遇到周日北上就一定塞爆了，心想那就沿著海岸線慢慢開回來吧，至少比塞在交流道或雪隧好，還可以欣賞碧海藍天無敵海景，沿著美麗的海岸線一路向前，面對浩瀚無垠的汪洋大海，龜山島陪我同行，超療癒的，我們一路經頭城看海秘境梗枋更新海堤，馬岡漁港、卯澳海洋驛站品嚐小卷米粉、福隆沙灘海邊玩水踏浪，吃福隆便當，完成東北角療癒看海之旅。

國境之東：馬岡漁港，這裡也有一隻隱藏版巨大海龜在"靠海生活"。

沿路有龜山島相隨，欣賞碧海藍天無敵海景。

有一種藍叫"極東之藍"，影片分享

就在台灣的東北角，太平洋與東海交會處，從三貂角到馬崗漁村，卯澳漁港，這裡有壯闊的海蝕地形和湛藍的海洋。

頭城有間全台最美的超商，二樓擁有一整排海景座位區，遠眺龜山島、坐擁海景第一排，採用大片落地窗的設計，地點就在更新海堤旁，可惜目前正在整修，沒有開放。

這裡附有免費停車場，眼前就是一望無際海景，在此看海視野超讚的～

馬岡漁港走到底就是國境之東"靠海生活"

這裡有一隻隱藏版海龜與大海同框超可愛的，別忘了來找它合影～

東北角必吃美食：卯澳海洋驛站

招牌必點：超大碗小卷米粉只要150元，用餐老闆即招待冰涼檸檬汁超好喝的～

這裡的海鮮大隻又新鮮，每回經過必來品嚐。

途經：福隆沙灘，一定要來享受戲水踏浪，中午太熱了，傍晚為最佳時刻，運氣好還可以欣賞美麗的夕陽。

這裡有全台最美的星巴克

海水退潮後竟是那樣的美，一同到沙灘感受陽光熱力，乘風踏浪度過最後的夏天～

福隆沙灘有黃金海岸的美名，有潔白的沙灘，加上碧海藍天，同時擁有療癒山海美景。

福隆必吃：福隆便當，現在已調漲80元。

全家便利商店

頭城梗枋店 宜蘭縣頭城鎮濱海路三段12號

星巴克 福隆觀海門市

新北市貢寮區福隆街41號；營業時間：09:30-18:00

卯澳海洋驛站

新北市貢寮區福連街37號；營業時間：10:00-19:00（周一公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

便當 必吃 新北景點 星巴克 福隆 龜山島

udn走跳旅遊

追蹤

相關新聞

東北角療癒看海之旅！碧海藍天+無敵海景 還有必吃美食要嘗

udn走跳美食／大海愛上藍天 每回放假就想去宜蘭，但如果遇到周日北上就一定塞爆了，心想那就沿著海岸線慢慢開回來吧，至少比塞在交流道或雪隧好，還可以欣賞碧海藍天無敵海景，沿著美麗的海岸線一路向

「楽玩多」台北永康街開幕滿額折100元再送50元折價券！經典寶可夢周邊商品亮相

人氣IP周邊品牌「楽玩多」正式進駐台北永康街，帶來寶可夢、三麗鷗、史努比等多樣化商品選擇。全新實體店位於充滿小巷魅力的永康街13巷，精心設計的藍色圓拱店面及兩層樓空間，讓粉絲一進門便感受到療癒氛圍。此次首度開設的永康街門市，將成為粉絲不可錯過的IP朝聖地。

3大機票促銷！ 華航全航線77折、國泰飛香港85折、樂桃飛日本最低2290元

3大機票促銷！ 華航全航線77折、國泰飛香港85折、樂桃飛日本最低2290元

亞洲最大！第17屆「OPEN!大氣球遊行」12月7日高雄夢時代登場　4大亮點搶先看

受到全台大朋友、小朋友喜愛的第17屆「OPEN!大氣球遊行」與「OPEN!RUN」將於12月7日、12月8日於高雄登場，...

全台第一棵聖誕樹！ 高雄漢神16米高「FUN PARK樂園聖誕樹」搶先登場 7大繽紛樂園主題造景 超Q打卡到明年

全台第一棵聖誕樹！ 高雄漢神16米高「FUN PARK樂園聖誕樹」搶先登場 7大繽紛樂園主題造景 超Q打卡到明年

亞洲「８大特色建築」懶人包 不去這邊打卡等於沒來過！

想要在社群平台上吸引所有人的目光？一定要來看看這些亞洲這8大特色建築！無論是充滿未來感的高樓大廈，還是融合傳統文化與現代設計的宗教建築，每一個都能為你帶來截然不同的視覺震撼。快來探索這些各具特色的亞洲地標吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。