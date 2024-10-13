東北角療癒看海之旅！碧海藍天+無敵海景 還有必吃美食要嘗

每回放假就想去宜蘭，但如果遇到周日北上就一定塞爆了，心想那就沿著海岸線慢慢開回來吧，至少比塞在交流道或雪隧好，還可以欣賞碧海藍天無敵海景，沿著美麗的海岸線一路向前，面對浩瀚無垠的汪洋大海，龜山島陪我同行，超療癒的，我們一路經頭城看海秘境梗枋更新海堤，馬岡漁港、卯澳海洋驛站品嚐小卷米粉、福隆沙灘海邊玩水踏浪，吃福隆便當，完成東北角療癒看海之旅。

國境之東：馬岡漁港，這裡也有一隻隱藏版巨大海龜在"靠海生活"。

沿路有龜山島相隨，欣賞碧海藍天無敵海景。

有一種藍叫"極東之藍"，影片分享。

就在台灣的東北角，太平洋與東海交會處，從三貂角到馬崗漁村，卯澳漁港，這裡有壯闊的海蝕地形和湛藍的海洋。

頭城有間全台最美的超商，二樓擁有一整排海景座位區，遠眺龜山島、坐擁海景第一排，採用大片落地窗的設計，地點就在更新海堤旁，可惜目前正在整修，沒有開放。

這裡附有免費停車場，眼前就是一望無際海景，在此看海視野超讚的～

馬岡漁港走到底就是國境之東"靠海生活"

這裡有一隻隱藏版海龜與大海同框超可愛的，別忘了來找它合影～

東北角必吃美食：卯澳海洋驛站

招牌必點：超大碗小卷米粉只要150元，用餐老闆即招待冰涼檸檬汁超好喝的～

這裡的海鮮大隻又新鮮，每回經過必來品嚐。

途經：福隆沙灘，一定要來享受戲水踏浪，中午太熱了，傍晚為最佳時刻，運氣好還可以欣賞美麗的夕陽。

這裡有全台最美的星巴克

海水退潮後竟是那樣的美，一同到沙灘感受陽光熱力，乘風踏浪度過最後的夏天～

福隆沙灘有黃金海岸的美名，有潔白的沙灘，加上碧海藍天，同時擁有療癒山海美景。

福隆必吃：福隆便當，現在已調漲80元。

全家便利商店

頭城梗枋店 宜蘭縣頭城鎮濱海路三段12號

星巴克 福隆觀海門市

新北市貢寮區福隆街41號；營業時間：09:30-18:00

卯澳海洋驛站

新北市貢寮區福連街37號；營業時間：10:00-19:00（周一公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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