住五星飯店加價送「梵谷展覽門票」！再免費吃聯名主題下午茶

住酒店看梵谷名畫！台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店攜手富邦美術館，共同推出「艾・梵谷」住房專案，完美結合奢華住宿與藝術體驗，帶給旅客全新的文化之旅。即日起至11月10日，凡透過官網彈性房價預訂入住的賓客，每晚加價800元+15.5%即可獲得《梵谷：尋光之路》特展貴賓雙人入場券，以及The Terrace大廳酒吧的「日落光點」梵谷主題雙人下午茶。這次聯名專案以梵谷的經典作品為靈感，數量有限，建議旅客盡早預訂。

圖／六福旅遊集團提供

「艾・梵谷」住房專案除了提供入住賓客特展門票，還讓旅客深入體驗梵谷藝術的光影世界。在台北艾麗酒店，旅客不僅能欣賞富邦美術館的珍貴藝術品，還能在酒店內探索眾多當代藝術作品。The Terrace大廳酒吧的主題下午茶，則將梵谷畫作中的色彩與元素融入餐點，讓藝術愛好者能同時享受視覺與味覺的雙重盛宴。

圖／六福旅遊集團提供

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台北艾麗酒店位於信義區核心，步行僅五分鐘即可到達富邦美術館，周邊匯集時尚、潮流與藝術人文，成為旅客參與文化展覽的絕佳地點。酒店擁有豐富的藝術收藏和獨特的設計風格，是藝術愛好者的住宿首選。透過這次合作，酒店期待為信義區注入新活力，並推動藝術與經濟的雙向發展。

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此外，The Terrace大廳酒吧的「日落光點」下午茶組，靈感源自梵谷的《日落時柳樹》和《向日葵》系列，以精緻的點心和飲品展現畫作中的自然美景，為旅客帶來與眾不同的感官體驗。這場藝術與美食的結合，為每位賓客帶來深刻的情感共鳴與無與倫比的享受。