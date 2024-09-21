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想看天王還有機會！劉德華攻蛋門票加第二輪抽選 中選名單這天公布
天王劉德華將於10月31日起連續4天在台北小巨蛋舉辦「今天···is the Day 劉德華巡迴演唱會 2024 -台北站」演唱會，售票採實名制，首輪登記抽選結果公布後，仍有大批歌迷沒抽中，敲碗加開第二輪，而主辦單位「超級圓頂」20日晚間宣布將於22日11:00進行第二輪抽選。
「SuperDome 超級圓頂」20日晚間宣布第二輪抽選時間，說明這一輪座位為首選抽選後未結帳、退票票券，以及紅紫2B視線部分遮蔽區釋出座位。主辦單位表示第二輪資格為首輪已登記但未中選者，提醒歌迷無需再進登記。
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