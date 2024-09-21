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承億集團最新「曇-聽琉嶼」豪華Villa搶先看！地點、開幕時間曝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／承億集團提供
圖／承億集團提供

承億集團旗下最新品牌「曇」即將於小琉球揭幕，為旅客帶來獨特的奢華住宿選擇。預計2025年第四季試營運的「曇-聽琉嶼」，以「海島的聲音風景」為設計主軸，完美融合自然與人文的美學。酒店的設計理念強調環境永續與在地文化，讓旅客能夠在自然環境中深度靜修，享受獨特的療癒體驗。

「曇-聽琉嶼」位於小琉球的西南山脊，坐擁壯麗的海景，並以低密度開發模式呈現獨一無二的隱逸氛圍。該度假村設有10間面向大海的豪華Villa，每間房型都能享受優美的海洋視野。度假村內設計靈感來自閩南傳統漁村建築，將當地風土元素融入現代設計，打造出專屬的異域風情。園區還提供多樣化的設施，包括手作體驗、在地美食餐廳及特色酒吧

圖／承億集團提供
圖／承億集團提供

承億集團自成立以來，一直致力於發展具有文化內涵的住宿品牌，透過「曇」系列進一步延伸其野奢理念。集團計劃未來在嘉義、台東等地陸續推出更多據點，以彰顯台灣的多元自然風貌與人文魅力。「曇-聽琉嶼」將成為旅客探索自然的理想度假勝地，並帶來深度的文化體驗。

未來，「曇-聽琉嶼」將與高雄承億酒店合作，為旅客提供更豐富的旅遊選擇，並結合海上活動，打造獨特的度假體驗。集團強調，未來將持續拓展品牌版圖，吸引更多國際旅客前來體驗。

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