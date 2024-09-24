尊榮假期偕同紐航、紐觀局 打造超乎想像的精彩旅程

【旅奇傳媒/記者-王政】自旅行業品質保障協會舉辦金質行程選拔以來，無論是過去的金質獎至2023年的國際金旅獎，總能看見尊榮假期屢屢獲獎的身影，尤其連續5年獲獎、2023年度勇奪3金的非凡成就，都顯示出從消費者到同業市場皆對於其商品內容及設定所給予的高度肯定。

▲（左起）尊榮假期紐澳團控粟敏瑄、總經理劉奕樑、紐西蘭線控經理楊佩璇、紐澳團控歐陽蓉蓉。 記者-王政／攝

突破窠臼打造長天數商品 「減法哲學」讓行程更細緻、深度

尊榮假期總經理劉奕樑指出，疫情後旅遊型態出現巨幅的轉變，不僅年齡層下降、旅遊天數拉長，旅客也更追求深度遊程。觀察到市場需求的轉變，在紐西蘭航空、紐西蘭觀光局的全力支持下，藉由前者的充沛機位與高度彈性，以及後者不間斷的最新資訊、資源供給，讓尊榮假期能宏觀的將紐國魅力與市場需求結合，從而打造出天數更長、內容更深度的升級版選擇，而這也成為尊榮假期能領跑紐西蘭市場的核心關鍵。

如「【紐西蘭奇歐拉升級13天】金旅獎、冰河百年旅店、國家公園巡禮」，便將過去獲獎不斷的11天南北島全覽商品進行全面升級，借助紐航高度彈性的直飛航班保留充足旅遊時間，並透過「減法哲學」將13天的商品去蕪存菁，讓行程更為順暢、全面，達到深度化、精采化的理念。

▲旅客將在尊榮假期的安排下，入住庫克山隱士飯店並升等面山房。 圖：shutterstock／來源

直飛＋國內段銜接 全覽輕鬆又精彩

為了讓旅客能保留最充足的旅遊時間，尊榮假期採用市場上唯一直飛台北－奧克蘭的紐西蘭航空，搭配2段國內線航班銜接，提升旅程的便捷與舒適性。行程部分則是保留了南北島最經典的元素，從南島的庫克山國家公園體驗輕健行、塔斯曼冰河湖遊船、搭乘遊船領略世界第8大奇景－米佛峽灣、南半球獨有的第阿納螢火蟲洞；北島可一睹紐西蘭無限美景的奧克蘭天空塔、深度認識毛利文化的蒂普亞毛利文化村、陶波湖遊船等。

劉奕樑指出，在紐觀局的協助下，尊榮假期也將紐國最新穎的元素納入，包括普納凱基深獲旅客喜愛的千層石岩，以及2012年落成、離地20～25公尺高的西海岸樹冠探索步道等，精彩的設定絕對讓旅客大呼過癮。

▲旅客將在皇后鎮入住瓦卡蒂普湖畔的希爾頓酒店，輕鬆感受當地的優美風光。 圖：shutterstock／來源

延續吃好住好宗旨 頂規設定打造完美旅程

玩得精彩，吃也不能失去品質，尊榮假期特別嚴選10間特色餐廳搭配2間得獎餐廳，從奧克蘭天空塔的3道式西餐、毛利風味餐、皇后鎮山頂自助餐，到號稱紐澳最經典的BBQ－華特峰高原牧場、榮獲旅遊網站評選卓越獎的肋排西餐，全都囊括在行程中。

不僅如此，旅客也將入住尊榮假期享譽市場的規劃－庫克山隱士飯店並升等面山房，搭配基督城市中心的卓越酒店、約瑟夫冰川美景酒店，以及皇后鎮瓦卡蒂普湖畔的希爾頓酒店，要讓旅客每一晚都享受到最極致尊崇的服務與休憩。

產品包裝優勢

1. 堅持高規格設定，吃好住好玩得精彩。

2. 紐西蘭航空＋紐觀局全力支持，行程更精彩。

3. 瞄準後疫時代所需，長天數、深度化抓住旅客目光。

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