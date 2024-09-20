快訊

直擊／iPhone 16開賣又有「排隊阿嬤」 黃牛攔街兜售「代買價曝光」

上吐下瀉...宜蘭越南小吃疑傳13人食物中毒 衛生局勒令停業調查

她驚見年輕人塞爆淡水巷弄 內行人曝真相：20年前就這樣了

10/23試營運！ 「林口三井OUTLET二館」樓層分布搶先看　近百間人氣品牌+美食餐廳 擁有最日系逛街體驗

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
MITSUI OUTLET PARK 林口二館預定於2024年11月14日開幕。圖／三井不動產集團提供
MITSUI OUTLET PARK 林口二館預定於2024年11月14日開幕。圖／三井不動產集團提供

林口人久等了！ 日本三井集團看好近年林口快速發展，於2016年進入台灣第一家商場MITSUI OUTLET PARK 林口一館後，於2024年迎接「林口OUTLET二館」，約增加100家專櫃，一館與二館總計達到約300家店鋪的新里程碑，日前公告2024年11月14日正式開幕，最新確定將在10月23日開始對外試營運囉，林口人搶先逛起來！

MITSUI OUTLET PARK 林口二館預定於2024年11月14日開幕。圖／三井不動產集團提供
MITSUI OUTLET PARK 林口二館預定於2024年11月14日開幕。圖／三井不動產集團提供

MITSUI OUTLET PARK 林口二館的專櫃面積超過8千坪，近百間人氣品牌專櫃，共分成三個樓層，「一樓」以規劃進駐在地生活所需之大型專賣店，有文青系「無印良品」、「UNIQLO」和「GU」、日本母嬰用品「akachan honpo阿卡將本舖」，以及「Garmin」、「SAMSUNG」、人氣早午餐品牌「Preserve」等。

MITSUI OUTLET PARK 林口二館內部實景。圖／三井不動產集團提供
MITSUI OUTLET PARK 林口二館內部實景。圖／三井不動產集團提供

二樓設計有空橋和一館串連，兩館相加多達300家專櫃應有盡有。而二館二樓則更加強化OUTLET品牌與適合餐敘的大型餐廳，包含林口首間吃到飽「饗食天堂」、角色明星玩具雜貨「POP Circus 星奇市」、「元氣熊創意生活居家」，還有服飾、寢飾、鞋店、按摩椅等居家生活應用。

林口三井outlet一館與二館連通道示意圖。圖／三井不動產集團提供
林口三井outlet一館與二館連通道示意圖。圖／三井不動產集團提供

林口三井outlet一館與二館連通道示意圖。圖／三井不動產集團提供
林口三井outlet一館與二館連通道示意圖。圖／三井不動產集團提供

三樓延續日系OUTLET的風格品味，匯集了大型平價百元商品大創旗下「DAISO」、「THREEPPY」、「Standard Products」3個品牌同時進駐，以及親子娛樂設施「湯姆熊歡樂世界」等。

更引進多間知名排隊餐飲名店，有「忠青商行」、泰式火鍋「藍象廷」、韓式鍋物「涓豆腐」；美食街部分則是有新竹鴨肉飯「廟口鴨香飯」、台式炸雞「Chicken Eater」、爆夯港點「極之好味」等，用餐區更有貼心規劃兒童遊樂區，讓爸媽們解放雙手、小孩們盡情遊樂其中。

美食街兒童遊樂區示意圖。圖／三井不動產集團提供
美食街兒童遊樂區示意圖。圖／三井不動產集團提供

林口三井OUTLET二館樓層分佈

1樓店家名單：

UNIQLO、GU、MUJI無印良品、HOLA和樂家居、akachan honpo阿卡將本舖、PRESERVE酪梨早午餐、Garmin(航空GPS導航)、SAMSUNG、D+AF、7-ELEVEN、JK STUDIO

akachan honpo 阿卡將本舖林口形象圖。圖／三井不動產集團提供
akachan honpo 阿卡將本舖林口形象圖。圖／三井不動產集團提供

人氣早午餐品牌Preserve。圖／翻攝Preserve臉書
人氣早午餐品牌Preserve。圖／翻攝Preserve臉書

2樓店家名單：

adidas、adidas kids、ARC'TERYX、Baby City、Brappers、BYHUE、CHUMS、DESCENTE、en-suey、FUJI按摩椅、Funbox、gelato pique café、Hallmark、HUF、impact 怡寶書包、KOI PLUS、LITTLE MARKET、Little Planet、LocknLock、MARKEY'S、Mode Marie 曼黛瑪璉、MOONSTAR、NANO universe、National Geographic、NEW STEP、New Wolsey、Peter Rabbit、POP Circus 星奇市、PUMA kids、Rubber anne、SKECHERS、SKECHERS kids、SST&C、STAYREAL、TENDAYS、THE CAF'E BY 想、THERMOS、Tonia Nicole 東妮寢飾、uniarts、WILDMEET、元氣熊、饗食天堂

饗食天堂。圖／饗賓餐旅提供
饗食天堂。圖／饗賓餐旅提供

圖／元氣熊創意生活居家台中lalaport
圖／元氣熊創意生活居家台中lalaport

3樓店家名單：

AMERICAN HOLIC、beard papa's、DAISO、Standard Products、THREEPPY、DHC、Haagen-Dazs、JINS、MORE 默爾義大利餐廳、NARA Thai Cuisine、niko and、O'right、studio CLIP、Suage、THE BBQ HOUSE、Tomod's、Tom's world 湯姆熊歡樂世界、vacanza accessory、YAYOI彌生軒、上善豆家、大阪王將、友士、京昌園、忠青商行、武藏野の洋菓子、法國秘密甜點、涓豆腐、得正、御前上茶、藍象廷

圖／忠青商行提供
圖／忠青商行提供

泰式火鍋藍象廷。圖／藍象廷提供
泰式火鍋藍象廷。圖／藍象廷提供

3樓美食街：

Chicken Eater、大江戶町鰻鰻EXPRESS、元氣！W定食、牛角次男坊、東京油組総本店、林記海南雞飯、粕粕咖哩POPOCURRY、訪韓國傳統豆腐鍋、極之好味、廟口鴨香飯、翰林茶棧、鮮芋仙

圖／涓豆腐
圖／涓豆腐

林口三井OUTLET二館

試營運時間：2024/10/23

開幕時間：2024/11/14

編輯推薦

三井

相關新聞

10/23試營運！ 「林口三井OUTLET二館」樓層分布搶先看　近百間人氣品牌+美食餐廳 擁有最日系逛街體驗

10/23試營運！ 「林口三井OUTLET二館」樓層分布搶先看　近百間人氣品牌+美食餐廳 擁有最日系逛街體驗

吸引國外旅客！ 2024「日月潭花火音樂嘉年華」秋季登場 精彩活動暢遊日月潭

年度秋季限定！「2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」即將再度登場啦！花火音樂表演、運動休閒、在地產業文化等活動，融合在地特色與傳統文化，10、11月安排一趟日月潭小旅行！

只有更潮！ CAFE!N x 蝙蝠俠85週年紀念聯名 「漂浮咖啡、黑色可頌、開心果霜淇淋」 玩黑系列帥感爆表

只有更潮！ CAFE!N x 蝙蝠俠85週年紀念聯名 「漂浮咖啡、黑色可頌、開心果霜淇淋」 玩黑系列帥感爆表

消費滿千 抽總統套房！台中李方艾美周年慶 送百萬好禮

台中李方艾美酒店慶祝兩周年，即日起至10月31日於酒店內餐廳消費滿千元、就有機會參加摸彩，贏取總價值超過百萬元的豐富獎品...

台灣景點｜全台濱海景點大公開：從北到南，探訪台灣最美的海岸線景點

對於熱愛大自然的旅人而言，台灣簡直是塊美麗寶地，台灣的海岸線更是無法抗拒的魅力所在。無論是北部的神秘岩石、東部的壯麗海景，還是南部的古老鹽田，這些濱海景點不僅是大自然的傑作，也承載著台灣人民與海洋共同生活的歷史與文化。這次的全台濱海景點懶人包，將帶你從北到南，一路探訪全台各地最美的濱海景點，讓你不論春夏秋冬，都能找到最適合放鬆心情的海岸角落！

2024花東旅遊補助懶人包！ 住宿、交通補助、加碼優惠一次看

「2024花東旅遊補助方案」出爐囉！花蓮旅遊不分平假日住宿最高可領1000元，除了住宿、交通補助，還加碼2大振興券、農粉幣及文化幣，花東旅遊補助內容一次了解！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。