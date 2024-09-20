10/23試營運！ 「林口三井OUTLET二館」樓層分布搶先看　近百間人氣品牌+美食餐廳 擁有最日系逛街體驗

林口人久等了！ 日本三井集團看好近年林口快速發展，於2016年進入台灣第一家商場MITSUI OUTLET PARK 林口一館後，於2024年迎接「林口OUTLET二館」，約增加100家專櫃，一館與二館總計達到約300家店鋪的新里程碑，日前公告2024年11月14日正式開幕，最新確定將在10月23日開始對外試營運囉，林口人搶先逛起來！

MITSUI OUTLET PARK 林口二館預定於2024年11月14日開幕。圖／三井不動產集團提供

MITSUI OUTLET PARK 林口二館的專櫃面積超過8千坪，近百間人氣品牌專櫃，共分成三個樓層，「一樓」以規劃進駐在地生活所需之大型專賣店，有文青系「無印良品」、「UNIQLO」和「GU」、日本母嬰用品「akachan honpo阿卡將本舖」，以及「Garmin」、「SAMSUNG」、人氣早午餐品牌「Preserve」等。

MITSUI OUTLET PARK 林口二館內部實景。圖／三井不動產集團提供

二樓設計有空橋和一館串連，兩館相加多達300家專櫃應有盡有。而二館二樓則更加強化OUTLET品牌與適合餐敘的大型餐廳，包含林口首間吃到飽「饗食天堂」、角色明星玩具雜貨「POP Circus 星奇市」、「元氣熊創意生活居家」，還有服飾、寢飾、鞋店、按摩椅等居家生活應用。

林口三井outlet一館與二館連通道示意圖。圖／三井不動產集團提供

林口三井outlet一館與二館連通道示意圖。圖／三井不動產集團提供

三樓延續日系OUTLET的風格品味，匯集了大型平價百元商品大創旗下「DAISO」、「THREEPPY」、「Standard Products」3個品牌同時進駐，以及親子娛樂設施「湯姆熊歡樂世界」等。

更引進多間知名排隊餐飲名店，有「忠青商行」、泰式火鍋「藍象廷」、韓式鍋物「涓豆腐」；美食街部分則是有新竹鴨肉飯「廟口鴨香飯」、台式炸雞「Chicken Eater」、爆夯港點「極之好味」等，用餐區更有貼心規劃兒童遊樂區，讓爸媽們解放雙手、小孩們盡情遊樂其中。

美食街兒童遊樂區示意圖。圖／三井不動產集團提供

林口三井OUTLET二館樓層分佈

1樓店家名單： UNIQLO、GU、MUJI無印良品、HOLA和樂家居、akachan honpo阿卡將本舖、PRESERVE酪梨早午餐、Garmin(航空GPS導航)、SAMSUNG、D+AF、7-ELEVEN、JK STUDIO

akachan honpo 阿卡將本舖林口形象圖。圖／三井不動產集團提供

人氣早午餐品牌Preserve。圖／翻攝Preserve臉書

2樓店家名單： adidas、adidas kids、ARC'TERYX、Baby City、Brappers、BYHUE、CHUMS、DESCENTE、en-suey、FUJI按摩椅、Funbox、gelato pique café、Hallmark、HUF、impact 怡寶書包、KOI PLUS、LITTLE MARKET、Little Planet、LocknLock、MARKEY'S、Mode Marie 曼黛瑪璉、MOONSTAR、NANO universe、National Geographic、NEW STEP、New Wolsey、Peter Rabbit、POP Circus 星奇市、PUMA kids、Rubber anne、SKECHERS、SKECHERS kids、SST&C、STAYREAL、TENDAYS、THE CAF'E BY 想、THERMOS、Tonia Nicole 東妮寢飾、uniarts、WILDMEET、元氣熊、饗食天堂

饗食天堂。圖／饗賓餐旅提供

圖／元氣熊創意生活居家台中lalaport

3樓店家名單： AMERICAN HOLIC、beard papa's、DAISO、Standard Products、THREEPPY、DHC、Haagen-Dazs、JINS、MORE 默爾義大利餐廳、NARA Thai Cuisine、niko and、O'right、studio CLIP、Suage、THE BBQ HOUSE、Tomod's、Tom's world 湯姆熊歡樂世界、vacanza accessory、YAYOI彌生軒、上善豆家、大阪王將、友士、京昌園、忠青商行、武藏野の洋菓子、法國秘密甜點、涓豆腐、得正、御前上茶、藍象廷

圖／忠青商行提供

泰式火鍋藍象廷。圖／藍象廷提供

3樓美食街： Chicken Eater、大江戶町鰻鰻EXPRESS、元氣！W定食、牛角次男坊、東京油組総本店、林記海南雞飯、粕粕咖哩POPOCURRY、訪韓國傳統豆腐鍋、極之好味、廟口鴨香飯、翰林茶棧、鮮芋仙

圖／涓豆腐

林口三井OUTLET二館

試營運時間：2024/10/23

開幕時間：2024/11/14