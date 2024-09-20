「跨年3天2夜」寒舍艾美酒店提早卡位！ 煙火第一排還有Buffet、電影無限看

跨年提早卡位了！台北寒舍艾美酒店搶攻2025跨年商機，推出「三天兩夜跨年住房專案」，讓賓客在信義區的黃金地段享受奢華住宿體驗，同時近距離觀賞台北101的煙火秀。即日起開放預訂，提供兩種房型選擇，包括「面101景觀房型」和「城市景觀房型」，適合想要與摯愛或好友迎接新年的旅客。此次專案還搭配酒店內豐富設施與服務，快揪團打造獨一無二的跨年回憶！

圖／寒舍艾美酒店提供

專案包括雙人入住「面101景觀房型」，每房52,000元起 +15.5%，可在房內欣賞101煙火秀。另有「城市景觀房型」，每房35,000元起 +15.5%，俯瞰松仁路的都會景觀。專案內容還包含兩客探索廚房自助早餐、無限客房電影觀賞，並可免費使用三溫暖、健身房與室內溫水游泳池等設施。值得一提的是此專案須連住兩晚，其中一夜為12月31日。

圖／寒舍艾美酒店提供

寒舍艾美酒店以其獨特的藝術氛圍和便利的地理位置，成為跨年住宿的熱門首選。由於客房數量有限，建議旅客儘早預訂。欲了解更多詳情，請撥打訂房專線02-6622-5880，或至酒店官網查詢並預訂。