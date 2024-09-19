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只有更潮！ CAFE!N x 蝙蝠俠85週年紀念聯名 「漂浮咖啡、黑色可頌、開心果霜淇淋」 玩黑系列帥感爆表

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CAFE!N提供
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最潮聯名，蝙蝠俠迷們不能錯過！CAFE!N6周年與蝙蝠俠85週年同慶，全新聯名推出「START YOUR DAY THE DARK BREW WAY!」黑暗系列活動，有黑暗騎士風格的限定餐飲、超酷的蝙蝠俠周邊可收，還有期間限定的「CH!LLIN開心果霜淇淋」可嘗鮮！

圖／CAFE!N提供
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呼應蝙蝠俠「玩黑」氛圍，以蝙蝠俠經典的黑色與黃色光束為設計靈感，CAFE!N將所有可頌與黑堡麵包，到週邊酷炫的限量商品，皆換上限定黑色新衣，呈現經典漫畫蝙蝠俠的獨特魅力。

圖／CAFE!N提供
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新菜單有黑色外皮的酥脆可頌夾上煙燻火腿「酪梨里肌火腿可頌」；黑胡椒牛肉和起司的經典搭配「碳黑牛肉可頌」；以及竹炭優格與當季盛產的百香果、芒果組成的「百香芒果黑優格冰沙」。

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同步推出以開心果為主題的特色餐點，有搭配濃郁黑咖啡與細膩的開心果霜淇淋「開心果漂浮黑咖啡」，以抹茶奶霜冰沙搭配世界冠軍濃縮咖啡，再混合開心果霜淇淋「開心果漂浮抹茶咖啡冰沙」，還有一款以綠色配黑色視覺感，搭上JOKER小丑為靈感設計的「CH!LLIN 開心果霜淇淋」。

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CAFE!N民權門市的落地窗上印有這次的主題標語「START YOUR DAY THE DARK BREW WAY!」，搭配蝙蝠俠的招牌剪影，供影迷拍照打卡；還能帶走以豐富的色彩及極其複雜的噴漆效果設計「BATMAN 玻璃杯」與「JOKER玻璃杯」。

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