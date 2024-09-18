IG瘋拍另類九月雪！ 彰化夢幻純白雪球「雪白波波草」超療癒 順遊打卡「幸福韭菜花田」

中部花仙子熱點一次採收！彰化曾出現爆紅的綠波波草一球球療癒美景，近期迎來季節限定的「雪白波波草」從抹茶丸子變身猶如飄雪的場景，還能順遊附近3分鐘車程，近期爆紅的「幸福韭韭」韭菜花田，一次美拍兩大九月雪白色浪漫美景。

圖／IG@aday0530授權

彰化除了知名的「抹茶波波草」，更迎來季節限定的「雪白波波草」是位於彰化田尾鄉的「建華芙蓉園」，其實是「芙蓉草」隨著季節已全數轉白，全株密生灰白色絨毛，彷彿鋪上了一層白雪，驚艷壯觀指數飆升。

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入園門票只要50元，就能捕捉滿版的雪白花海，還能與後面一整排的長紅木同框，紅綠直樹與雪白圓草相互映襯，整體構圖顏色更飽滿！

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都來到中部了，別錯過被遊客們譽為「九月雪」的美麗韭菜花海，位於彰化縣田尾鄉的「幸福韭韭」韭菜花田，一大片的韭菜花田綻放出乳白色的細小花朵，猶如雪花覆蓋田野，是到訪田尾一大旅遊亮點。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

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每人入園收費100元，可折抵50元購買當地農產品，同時，園區內也展示了台糖古董135型五分車，增添懷舊氛圍，還加入兩張高大的椅子，讓人坐在椅子上有如置身浪漫白色花海裡，開園時間將持續到10/10，快把握時間與親友相揪共遊。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權

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建華芙蓉園

地址：彰化縣田尾鄉中正路二段211號

電話：0933-555669

幸福韭韭

地址：彰化縣田尾鄉中庄巷190號

電話：0928-967087