超低價歐洲商務艙！ 「阿提哈德航空」飛愛爾蘭 超值來回機票只要台幣4萬初

超低價飛歐洲！ 提供高品質商務艙體驗的阿提哈德航空，官網出現超值來回機票只要41,294元台幣，就能飛往愛爾蘭首都都柏林，對長程旅途體驗的民眾來說，實在是天外飛來的一大福音！

旅遊達人「布萊N 機票達人」於粉絲團分享提到，「版友通知中東三寶之一的阿堤哈德，台北/高雄出發飛往愛爾蘭都柏林的商務艙，出現來回#TWD41294含稅的奇妙價格。」雖然不排除是標錯價的狀況，不過阿提哈德官網目前全年都有票，不論過年、暑假通通都查得到，大約是行情價3至4折的超值機票。

圖／翻攝布萊N 機票達人臉書

阿提哈德航空（Etihad Airways）在Skytrax 2024全球航空公司排名中名列第19名，以寬敞座位、精緻貼心的餐飲選擇和客艙服務著名。官網最新推出超值商務艙促銷，台北/高雄飛往愛爾蘭都柏林的來回機票僅需新台幣4萬多元價格，由波音787，777-300ER執飛，優惠票價適用於2024年9月至2025年8月期間的航班，還包含35公斤的托運行李、12公斤以內的手提行李，有計劃歐洲旅行的民眾把握機會快搜尋！