參山處跨域合作 共推「中台灣觀光新亮點」 邀國際踩線團體驗有溫度的旅行

台灣擁有不別於東南亞及東北亞的觀光特色！為擴大引入更多國際觀光客來到台灣旅遊，交通部觀光署與中華航空香港合作，邀請9家組團社與台灣地接社及觀光圈的元件業者，自9月11日至14日四天，走訪竹竹苗中彰新興景點，並與苗栗縣府及台中市政府共同合作兩場近距離的媒合洽商會；團員紛紛表示，在台灣旅遊，不僅充滿人情味、食物好吃、交通又便利，還能透過旅遊感受在地人事物背後的故事與趣味！未來將推薦國際朋友來這裏體驗台灣之旅！

香港9家組團社在成美文化園快樂留影。

交通部觀光署參山國家風景區管理處積極引客來台，力推轄內竹竹苗及中彰觀光圈國際新景點，除了首度與中華航空香港合作，也邀請永安旅遊、中國旅行社、東瀛遊旅行社、南華(快捷)旅行社、安達旅運、西敏旅行社、香港四海旅行社、專業旅運、妙自遊有限公司等9家代表進行竹竹苗中彰地區特色踩線行程！

香港9家組團社與台灣地接社於中彰媒合會中熱烈交流。

踩線行程囊括竹竹苗及中彰觀光圈輔導的國際觀光景點，11日前往苗栗唯美的湖中島-日新島、融合陸海空遊憩場的明德水庫、體驗銅鑼「山山藝文化實驗室」文化自然生態體驗、新竹竹北的「水月休閒藍鯨魚寮」體驗無菜單料理及搏魚體驗等。團員表示，台灣的景色相當美，尤其到湖中島-日新島美得不思議，會向香港推廣中部的美麗景色。12日至13日走訪中彰，在台中自行車探索文化館，一窺台灣做為全球自行車製造龍頭的發展，帶動全台運動觀光盛行！團員說，台灣的自行車製造世界知名，來到這裏，適合各年齡層參觀，令他們印象深刻！

香港9家組團社與台灣地接社於竹竹苗媒合會中熱烈交流。

目前台中最新地標景點「國家漫畫博物館」、大屯郡役所、台中市役所等地，擁有老建築與文化歷史的深度魅力，讓人彷彿穿越時光！團員們到了彰化這一站，到訪彰化古生物奇幻樂園、魔菇部落等；晚上抵達農村水保署今年輔導的新亮點-「花田巷尾迷路小旅行」，至田尾花園參訪觀賞多肉地景藝術，還有夜訪田尾近200公頃、身處在以電照培育菊花的花草不夜城，令大家直呼這真的值得來旅遊。

參山管理處與苗栗縣政府文觀局合作辦理由香港中華航空領軍組團之業者媒合會。

此次，參山處力邀地方政府共同合作，分別於9月11日在苗栗縣享沐時光莊園渡假酒店、12日在台中市中央書局等地舉行的2場媒合洽商會，邀請到苗栗縣文觀局徐建男副局長、竹竹苗觀光圈鄭建宏副總召、台中市觀旅局巫宗霖科長、中彰觀光圈柴俊林總召等人，及在地知名觀光業者共同參與，將苗栗台中亮點行程如：苗栗的享沐時光莊園渡假酒店、舊山線鐵道自行車、飛牛牧場及東里家家，以及台中的大呷麵本家故事館、寶熊漁樂碼頭、麗寶樂園渡假村、台中豐邑Moxy酒店及霧峰林家宮保第園區等推介給香港業者。

參山處曹忠猷處長指出，參山處輔導中彰竹竹苗觀光圈在今年度走向3.0整合觀光圈的區域觀光，不僅針對業者進行深度國際接待的能量輔導與諮詢，同時亦於輔導後，針對業者進行市場分析，分眾推廣的行銷策略。針對香港市場，未來將持續深化兩地的合作契機，挖掘轄區內更多創新觀光景點及特色，創造市場需求，達到擴大在地經濟效益！