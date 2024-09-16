參山處跨域合作 共推「中台灣觀光新亮點」 邀國際踩線團體驗有溫度的旅行
台灣擁有不別於東南亞及東北亞的觀光特色！為擴大引入更多國際觀光客來到台灣旅遊，交通部觀光署與中華航空香港合作，邀請9家組團社與台灣地接社及觀光圈的元件業者，自9月11日至14日四天，走訪竹竹苗中彰新興景點，並與苗栗縣府及台中市政府共同合作兩場近距離的媒合洽商會；團員紛紛表示，在台灣旅遊，不僅充滿人情味、食物好吃、交通又便利，還能透過旅遊感受在地人事物背後的故事與趣味！未來將推薦國際朋友來這裏體驗台灣之旅！
交通部觀光署參山國家風景區管理處積極引客來台，力推轄內竹竹苗及中彰觀光圈國際新景點，除了首度與中華航空香港合作，也邀請永安旅遊、中國旅行社、東瀛遊旅行社、南華(快捷)旅行社、安達旅運、西敏旅行社、香港四海旅行社、專業旅運、妙自遊有限公司等9家代表進行竹竹苗中彰地區特色踩線行程！
踩線行程囊括竹竹苗及中彰觀光圈輔導的國際觀光景點，11日前往苗栗唯美的湖中島-日新島、融合陸海空遊憩場的明德水庫、體驗銅鑼「山山藝文化實驗室」文化自然生態體驗、新竹竹北的「水月休閒藍鯨魚寮」體驗無菜單料理及搏魚體驗等。團員表示，台灣的景色相當美，尤其到湖中島-日新島美得不思議，會向香港推廣中部的美麗景色。12日至13日走訪中彰，在台中自行車探索文化館，一窺台灣做為全球自行車製造龍頭的發展，帶動全台運動觀光盛行！團員說，台灣的自行車製造世界知名，來到這裏，適合各年齡層參觀，令他們印象深刻！
目前台中最新地標景點「國家漫畫博物館」、大屯郡役所、台中市役所等地，擁有老建築與文化歷史的深度魅力，讓人彷彿穿越時光！團員們到了彰化這一站，到訪彰化古生物奇幻樂園、魔菇部落等；晚上抵達農村水保署今年輔導的新亮點-「花田巷尾迷路小旅行」，至田尾花園參訪觀賞多肉地景藝術，還有夜訪田尾近200公頃、身處在以電照培育菊花的花草不夜城，令大家直呼這真的值得來旅遊。
此次，參山處力邀地方政府共同合作，分別於9月11日在苗栗縣享沐時光莊園渡假酒店、12日在台中市中央書局等地舉行的2場媒合洽商會，邀請到苗栗縣文觀局徐建男副局長、竹竹苗觀光圈鄭建宏副總召、台中市觀旅局巫宗霖科長、中彰觀光圈柴俊林總召等人，及在地知名觀光業者共同參與，將苗栗台中亮點行程如：苗栗的享沐時光莊園渡假酒店、舊山線鐵道自行車、飛牛牧場及東里家家，以及台中的大呷麵本家故事館、寶熊漁樂碼頭、麗寶樂園渡假村、台中豐邑Moxy酒店及霧峰林家宮保第園區等推介給香港業者。
參山處曹忠猷處長指出，參山處輔導中彰竹竹苗觀光圈在今年度走向3.0整合觀光圈的區域觀光，不僅針對業者進行深度國際接待的能量輔導與諮詢，同時亦於輔導後，針對業者進行市場分析，分眾推廣的行銷策略。針對香港市場，未來將持續深化兩地的合作契機，挖掘轄區內更多創新觀光景點及特色，創造市場需求，達到擴大在地經濟效益！
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