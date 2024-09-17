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台灣人中秋節出國都去哪玩？旅遊熱搜量飆升 前五名不意外

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旅客可以在東京探索歷史悠久的寺廟，享受世界級的購物。　圖：Agoda／提供
旅客可以在東京探索歷史悠久的寺廟，享受世界級的購物。　圖：Agoda／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著中秋節即將到來，根據線上旅遊訂房平台數據顯示今年出境搜尋量增加近兩倍，台灣旅客最常搜尋的出境目的地為東京和首爾，其次是大阪香港和曼谷。

▲旅遊訂房平台公布中秋節數據，日本東京最受歡迎。　圖：Agoda／提供
▲旅遊訂房平台公布中秋節數據，日本東京最受歡迎。　圖：Agoda／提供

Agoda 區域副總裁 Jun Dong 表示：「中秋節是家庭團聚和慶祝的時刻，也是台灣最重要的節日之一，國際旅遊搜尋量增加表示越來越多台灣旅客也在考慮在中秋節時出國，Agoda 提供的優惠和廣泛的房源，確保旅客可以輕鬆找到並預訂理想的住宿。」中秋節期間，台灣旅客在 Agoda 上搜尋最多的五個國際目的地是：

Top 1. 東京：日本繁忙的首都，提供傳統與現代的吸引力。遊客可以探索歷史悠久的寺廟，享受世界級的購物，並體驗充滿活力的夜生活。

▲韓國首爾以其豐富的歷史、文化地標和時尚區域而聞名。　圖：Agoda／提供
▲韓國首爾以其豐富的歷史、文化地標和時尚區域而聞名。　圖：Agoda／提供

Top 2. 首爾：韓國的首都以其豐富的歷史、文化地標和時尚區域而聞名，旅客可以參觀景福宮，逛明洞購物，並享用韓國的美食。

▲大阪是台灣旅客的最常去的地方之一。　圖：Agoda／提供
▲大阪是台灣旅客的最常去的地方之一。　圖：Agoda／提供

Top 3. 大阪：以美食場景和歷史遺址而聞名，大阪是台灣旅客的最常去的地方之一。亮點包括大阪城、環球影城日本和繁忙的道頓堀區。

▲香港以天際線、購物和美食著稱，太平山頂、尖沙咀購物、港式飲茶一次擁有。　圖：Agoda／提供
▲香港以天際線、購物和美食著稱，太平山頂、尖沙咀購物、港式飲茶一次擁有。　圖：Agoda／提供

Top 4. 香港：以天際線、購物和美食著稱，香港提供充滿活力的都市體驗。遊客可以探索太平山頂，逛尖沙咀購物，並在當地港式飲茶享用點心。

▲泰國首都以其充滿活力的街頭生活和文化地標而聞名。　圖：Agoda／提供
▲泰國首都以其充滿活力的街頭生活和文化地標而聞名。　圖：Agoda／提供

Top 5. 曼谷：泰國首都以其充滿活力的街頭生活和文化地標而聞名。旅客可以參觀大皇宮，逛周末市場，或僅僅享受城市的繁忙夜生活。

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