現在搶來得及！最高省2千 「華航會員日」精選歐日航線最低5000起，虎航加碼飛岡山只要1899

相約富士山！「華航會員日」於今(16)早9時開跑，會員獨享「台北-日本」精選航線最低5,000元起，更有長途歐洲航線優惠來回最低24,600元起，促銷限定快閃72小時，手刀買起來。

圖／中華航空粉絲專頁

中華航空「華航會員日」登場，9/16 9:00至9/19 8:59，會員限定72小時購票優惠，凡透過會員日購票通道購買，即享指定航線優惠價，包含「台北-靜岡」來回航班單一售價5,000元起(未稅)，指定日期為2024/12/28至2025/1/3；「台北-九州」（福岡/熊本/鹿兒島）來回航班最低6,888元起，以及歐洲航線（倫敦/阿姆斯特丹/羅馬/布拉格/維也納/法蘭克福）最低24,600元起(未稅)等促銷價格，座位有限，售完為止。

經機票專家精算後，該會員日促銷最高能省超過2,000元，想衝歐洲快手刀搜價安排日程囉！此外，台灣虎航也於今(16)早10時開搶岡山航線機票，10/27起「高雄－岡山」開航、「桃園－岡山」每週增為9班，特別祭出單程未稅1,899元起的促銷活動，優惠搶購至9/17 23:59，旅遊期間則為2024/10/27至2025/3/29。