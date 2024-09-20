吸引國外旅客！ 2024「日月潭花火音樂嘉年華」秋季登場 精彩活動暢遊日月潭

粉絲們最期待的【2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華】回來囉！活動從10/4開跑，一路嗨到11/23，不僅有著結合樂活自行車、唯美聯合婚禮、花火音樂饗宴及多元文化融合表演，活動亮點超豐富，吸引更多國內外旅客到訪。

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

│2024日月潭婚禮-戀戀日月潭

活動日期：2024/10/04 08:00~14:00

活動地點：向山遊客中心

搭乘日月潭纜車、電動船遊潭及乘坐幸福巴士，讓新人徜徉在風景秀麗的日月潭、漫步於建築優美的向山遊客中心，並在眾人的祝福及見證下，交換幸福誓約，相守相伴一生，體驗日月潭限定之特色旅遊婚禮。

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

│鼓擊樂團-鼓波連天震明潭

活動日期：2024/10/19 19:00

活動地點：伊達邵碼頭

以「鼓波連天」製作此場演出主題，演奏曲目多以台灣在地原民神話創作的鼓樂曲目，並與伊達邵碼頭的天然景色合而為一，同時也相呼應活動主題意象。在曲目編排上，除了的十鼓擊樂團知名傳統鼓樂曲目外，此場演出特地邀請南投在地學校”伊達邵國小”的學生們一起來共同合作演出。

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

│2024日月潭環湖馬拉松

活動日期：2024/10/27 06:00~14:00

活動地點：向山遊客中心

本賽事分42公里全程馬拉松組、29公里超半程馬拉松組，及親民的6公里自行車步道健走組，滿足各年齡層及追求不同目標的跑友。29公里超半程馬拉松組剛好環日月潭一圈，可以慢跑暢覽日月潭湖光山色，路線最受歡迎、報名人數也最多。

日月潭環湖馬拉松於每年10月下旬於南投日月潭舉辦，主會場在富含東方禪風框景手法的向山遊客暨行政中心，賽道涵括日月潭環湖路段，每年吸引數千名國內外跑者報名參與。

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

│2024日月潭紅茶文化季

活動日期：2024/11/02 19:00

活動地點：向山遊客中心

魚池鄉公所規劃辦理多年的「日月潭紅茶文化季」，本年度仍以本鄉農特產業推廣行銷為系列活動重點，並整合客家族群文化、邵族原住民族部落與相關產業，延續規劃市集、小旅行、農學堂等系列活動，藉此加深魚池農樂園的形象。

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

│台灣大哥大日月潭花火音樂會《智由心MeMes》

活動日期：2024/11/02 19:00

活動地點：日月潭-水社中興停車場(南投縣魚池鄉中山路163號)

今年音樂會將邀請準歌后接班人-艾薇、天生藝術家-柏霖PoLin，以及由江靖波指揮的75人編制樂興之時管絃樂團共同演出，全新改編中西經典歌曲，融合古典與流行元素。邀請你和台灣大哥大一起，在高速發展的科技世代，回歸內心深處，尋找最初感動，邁向更好明天！

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

│2024日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華

活動日期：2024/11/23 19:00

活動地點：向山遊客中心

環潭船騎挑戰：

環潭組30K-體驗經典日月潭環潭路線，從向山遊客中心出發，沿著湖畔一路前行，感受湖水微風撫面的舒適，達成環潭一圈的成就。

船騎組20K-騎乘水社段、松柏崙段及伊達邵段，體驗達克拉哈水上自行車道，結合騎士跟自行車一同搭船遊湖，享受水、陸不同視角的日月潭美景，新手也能輕鬆挑戰！

向山BAE兒童滑步車：

體驗全新關卡的向山BAE兒童滑步車！把向山變成大型戶外遊樂場，跑、跳、爬、滑，每個關卡都是一場冒險，讓孩子在玩樂中鍛鍊身心！

自行車集章-日月潭集石通：

在日月潭各個角落，都有神秘景石的蹤跡！跟著集章卡線索，沿著環潭自行車道展開探索。將散布各處的日月潭景石印章一一收藏，解鎖屬於你的「集石通」！完成挑戰後，就能把限量景石造型一卡通帶回家！

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

│NTSO國立臺灣交響樂團電影花火音樂會

活動日期：2024/11/23 19:00

活動地點：向山遊客中心

國立臺灣交響樂團今年度即將再度受邀「日月潭花火音樂嘉年華」活動，在全臺灣最美的向山行政暨遊客中心，搭配絢爛花火帶來多首精彩的曲目，邀請大家進入音樂的花火世界，每一個音符都如同一道奇蹟的光芒，在空中綻放。

本次特別精選好萊塢電影的主題曲如《西城故事》、《侏羅紀公園》、《冰雪奇緣》，及動畫著名配樂，《魔法公主》與《魔女宅急便》中大家熟知的樂曲。還將演出在地特色的原住民族歌謠、臺灣歌謠等。演出前還有暖場活動，特別帶來適合親子共同參加的NTSO繪本故事音樂會。

▲圖片來源：日月潭國家風景區管理處

活動期間只要搭乘「台灣好行」並入住日月潭風景區內(埔里鎮、魚池鄉、水里鄉)合法旅宿(飯店、民宿)或完成其他指定任務，即可參加抽獎，有機會將禮美禮品帶回家哦！

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