2024花東旅遊補助懶人包！ 住宿、交通補助、加碼優惠一次看





「2024花東旅遊補助方案」出爐囉！花蓮旅遊不分平假日住宿最高可領1000元，除了住宿、交通補助，還加碼2大振興券、農粉幣及文化幣，花東旅遊補助內容一次了解！





為振興在0403地震與凱米颱風受創的花蓮觀光產業，交通部觀光署、花蓮縣政府、台東縣政府、農業部、文化部等單位攜手推出旅遊協助方案，以下彙整民眾於花東觀光旅遊補助相關資訊，旅遊補助時間與優惠措施，希望能吸引民眾前來花東旅遊。

▲圖片來源：Sharelife_休米

│花蓮篇

│團體旅遊住宿補助優惠

旅行業辦理2天1夜以上、20人以上之團體旅遊（假日不超過1日）業者，每家旅行社最多申請5團。

補助時間：2024/6/1至9/30

補助金額：住宿花蓮之團體，每團最高2萬元。

│自由行旅遊住宿補助優惠

國人不分平假日每房每晚依實際住宿房價最多折抵新台幣1,000元。

補助時間：2024/6/1至11/30

▲圖片來源：交通部觀光署

│永續遊花蓮獎勵方案

國內、外旅行團獎勵方案：帶團至花蓮旅遊、於花蓮縣合法旅宿住宿，並前往指定3項旅遊點，即可活動網站登錄相關資訊，申請獎勵金。

國人自由行獎勵方案：國人自由行至花蓮縣合法旅宿住宿，並前往指定3項旅遊點，即可至活動網站登錄發票或收據，參加抽獎特斯拉、機票等好禮。

國外遊客自由行獎勵方案：國外遊客於活動期間至國際平台預訂花蓮合法旅宿及體驗活動，最高享$60美元折抵。

補助時間：2024/5/10至11/30

▲圖片來源：花蓮縣政府

│從心出花2.0－花蓮振興農粉幣方案

註冊加入「農業易遊網」會員即可獲得農粉幣，可以依據想要的類別選擇兌換方式。

第一類：在花蓮縣轄內，手機開啟定位後登入會員中心，點擊「兌換花蓮振興農粉幣」，即可領取一張面額250元的農粉幣，現領一次。

第二類：在指定電商平台消費滿千送250元農粉幣。

領取期間：2024/7/1起至10/31

使用期限：2024/11/30

▲圖片來源：農業部

│文化幣挺花蓮振興

「文化幣花蓮限定，擴大加碼1200點」，符合今年領取文化幣資格的16-22歲青年到花蓮，即可再領取1200點文化幣，專屬使用於花蓮地區藝文消費。

使用期限：2024/12/31

▲圖片來源：文化部

│台東篇

│團體旅遊住宿補助優惠

旅行業辦理2天1夜以上、20人以上之團體旅遊（假日不超過1日）業者，每家旅行社最多申請5團。

補助時間：2024/7/1至9/30

補助金額：住宿花蓮之團體，每團最高2萬元。

│Taiwan PASS台鐵通用版│自由行旅遊住宿補助優惠

國人於平日（週一至週四）每房每晚最高住宿補助額度1000元，入住指定合法旅宿方可申請旅遊補助。

補助時間：2024/8/1至11/30

▲圖片來源：交通部觀光署

│花東交通優惠篇

│Taiwan PASS台鐵通用版【花蓮振興方案】

Taiwan PASS台鐵版是整合台鐵、捷運及台灣好行的交通電子票券，除有台鐵5日周遊券外，還有北捷（北北基好玩卡）2日券、桃捷來回票、中捷48小時票及高捷2日券4選1；台灣好行清境線、日月潭線、阿里山線、墾丁快線來回票4選1，國內外旅客皆可購買使用。

優惠內容：售價新台幣2800元，2人同行1人免費。

優惠時間：2024/7/1至9/30

▲圖片來源：klook

│台灣好行 花東路線

持電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行花東地區6條路線：太魯閣線、洄瀾東海岸線、縱谷花蓮線、東部海岸線、縱谷鹿野線。「花蓮台灣好行」加碼推出抽獎活動，只要搭乘310線或304線，並與車輛合照 (車內)，上傳1張照片於貼文留言處、按讚、留言搭乘心得並標記3位好友，即可參加抽獎，活動從113/9/10至10/20，最大獎Dyson輕量無線吸塵器等著你！

優惠內容：電子票證免費搭乘。

優惠時間：2024/6/1至12/31

▲圖片來源：交通部觀光署

▲圖片來源：交通部觀光署

│台灣觀巴 花東行程

國內外遊客，台灣觀巴花東2折優惠。可以在出發前3天透過「台灣觀巴」官網預訂行程。

優惠內容：花東地區套裝行程2折優惠。

優惠時間：2024/6/1至12/31

▲圖片來源：交通部觀光署

│台東在地有腳，免費旅宿接駁

凡入住合作旅宿，即可透過旅宿預約免費接駁服務。

目前已累積9條接駁路線及約60家旅宿業者參與，可分別於旅宿就近之交通場站，包括玉里火車站、池上火車站、關山火車站、鹿野火車站、知本火車站、太麻里火車站等6個站點及綠島南寮漁港接駁遊客至住宿地點。

優惠時間：即日至114年8月止。

▲圖片來源：東部海岸國家風景區管理處

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