煙波早午餐「在地寶食」盡享山、海、陸各式珍饈

煙波早午餐在地料理新上市，打造吃不膩的早餐盛宴，要吸引回訪住客和環島旅人們朝聖。煙波早午餐繼與世界知名的餐飲品牌合作，今年更於花蓮、新竹、台南和宜蘭推出「在地寶食」區域限定料理，集多位主廚特別蒐羅當地飲食文化，透過地方手藝、烹飪技法和特色食材獻藝，匯山海珍品、低碳蔬食及獲認證的永續海鮮「台灣之光-鬼頭刀」等自然饋禮入饌，即日起於全台盛情供應，同步體現集團對於在地推廣和永續經營的堅持。

早午餐另有主廚推薦一蟹三吃「松葉蟹佐香辣涼薯沙律」，加購價每份189元，第二份僅99元優惠。更與世界冠軍「興波咖啡」合作寵愛會員，非會員也能以現場價180元起品嘗，即刻預訂秋冬在地旅程，盡享早晨特色美食，大啖山珍海味。

煙波集團早午餐歷經內部絞盡腦汁的廚藝競賽，不僅原有特色飲饌「煙波十菜」引人入勝，今年評選出區域冠軍的「在地寶食」菜色也十分精彩，花蓮以受歡迎的鬼頭刀和飛魚、部落天然香料馬告、刺蔥，及樹豆、蕗蕎等自然作物幻化山海饗宴，像是族人逢狩獵必吃燉補、滿懷伊娜味道的家常菜「樹豆燜豬腳」，又稱「勇士湯」。拌合新鮮透抽和蘭花蚌的「鬼頭刀刺蔥山苦瓜」則鹹香開胃！其它亮點菜色還包括原民刺蔥打拋牛、部落馬告椒鹽肋排、原民野菜和風沙拉、糯米椒豆干拌樹豆、飛魚乾路蕎龍鬚菜及馬告梅醬佐紫茄。

新竹早午餐也不遑多讓，主廚將平時少見的客庄菜醃漬物、紅麴、桔醬等，與水潤餅、福源花生醬等名產入菜。利用東方美人茶浸漬小卷，結合尖石山產蕨菜做成「北埔薑味蕨菜茶香小卷」。將客庄桔醬混柴魚汁設計出「桔醬海味卵豆腐」，還有陳酒梅汁蜜桃燴素排骨、古早味肉燥米粿、福源花生胡麻野菇沙拉、桔醬美乃滋鬼頭刀魚、古樸手撕桂竹筍，以及搭配水潤餅的創意美饌「泰風客家小炒」，道道展現熱情的風城況味。

台南早午餐則將城市特色深烙於菜餚，創意復刻「二路羹」、懷舊甜品「菜燕」等古樸台灣味。首推老台菜醇香「扁魚」、香菇絲、筍絲等食材熬煮的「黃金鬼頭刀魚羹」，鮮甜美味。選用在地愛文芒果乾、龍眼乾、蓮子等，將台南老店包粽的月桃葉，用以「府城豐果炊月桃飯」包覆蒸煮飄香。此外，運用東山龍眼花製成的「杏茶蜜香龍眼花凍」，改編自傳統市場小點「菜燕」，尾韻香甜綿延。另有蔗苗梅汁白肉、海韻油漬小卷、小魚白碧玉和吻仔魚檳榔花，再現總鋪師辦桌精神。

煙波於榮獲「食育力五星城市」的宜蘭選用南方澳鯖魚、小卷和蘭陽蔗薰鴨賞等海陸食材入饌，除了鴨賞，「蘭陽鴨賞皮塔餅」也包裹了西式墨西哥辣椒餡料，鹹香紮實。以素菜見客的「黃金米粿佐素蝦仁沙茶羮」則翻轉了傳統小吃「燒粿角」，後撒上一層金黃蛋酥，入口香噴味美。其它引人垂涎菜色還有溫燉油封薄鹽鯖魚、蜜茶金棗脆藻沙拉、蜜汁金棗魚酥、櫻桃鴨賞和風沙拉、香蒜檸檬油泡小卷以及義式烤蔬菜佐味噌油醋醬。

煙波集團「在地寶食」區域限定早午餐，將於即日起全面上市，消費者可於花蓮館「慕拉西餐廳」、花蓮太魯閣-沁海館「漫饗食堂」、新竹湖濱館「莫內西餐廳」、新竹都會館「經典牛排館」、台南館「食東西自助餐廳」、蘇澳四季雙泉館「朝晴庭」、宜蘭館「燦燦好食」及煙波花時間宜蘭傳藝「呷百味」以舌尖嘗盡全台各地飲食風華。再加碼供應「松葉蟹佐香辣涼薯沙律」，主廚推薦一蟹三吃，可蘸上「特調薑醋汁」綻放食材鮮嫩風味，於飽滿蟹螯搭配「香辣涼薯沙律」一口盡享鮮香海味，或手撕蟹肉拌香辣涼薯沙律，細品晨間清新爽脆，於秋冬入住煙波，早餐吃好更要吃補。