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日韓「賞楓新熱點」推薦！加碼超前佈署「釜山煙火節」

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中部名古屋可同時賞楓及賞櫻的香蘭溪、小原行程，還能體驗採摘橘子。　圖：KKday／提供
中部名古屋可同時賞楓及賞櫻的香蘭溪、小原行程，還能體驗採摘橘子。　圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】海外賞楓季即將到來！旅遊電商平台觀察，暑假前就已有不少旅客詢問今年日韓賞楓季機位，詢問度較去年成長2成，而近期賞楓商品的瀏覽量也較前一個月增加1到2成，受惠於航空公司逐步增加日韓二線城市的直飛航班，除了過往東京、京都、首爾之外，日本名古屋、北海道、青森，以及韓國位於南部的大邱、釜山、慶州等地的賞楓名所也受到注目。

即日起 KKday 針對日韓賞楓推出一系列1日遊行程，可前往韓國內藏山、智異山，或是日本東北的奧入瀨、十和田湖，還有中部的香蘭溪等地追楓，遊覽當地最具特色景點，即日起至10/20韓國行程下單滿4,000元即享9折、日本行程使用限定折扣碼再享95折，同步開賣11/9釜山煙火節的限定行程！

針對還在觀望機票及機加酒的旅客，同步推出賞楓機位折扣500元優惠，主打名古屋、東京、大阪來回機票和自由行；韓國則有台北、桃園、台中、高雄出發的選擇，萬元有找的價格就能出國玩。

1日遊行程走訪日本賞楓景點　從北到南賞楓名所推薦！

▲北海道推薦賞楓熱點「定山溪」，沿著溪流漫步，可以同時欣賞神社、寺廟搭配紅葉的日本風情。　圖：KKday／提供
▲北海道推薦賞楓熱點「定山溪」，沿著溪流漫步，可以同時欣賞神社、寺廟搭配紅葉的日本風情。　圖：KKday／提供

日本賞楓時間落在10月下旬至年末，最早入冬為北海道、東北地區，接著則是往南的東京、名古屋、京都等地，北海道推薦賞楓熱點「定山溪」，沿著溪流漫步，可以同時欣賞神社、寺廟搭配紅葉的日本風情，同時搭配豐平峽電氣巴士、小樽運河、觀光果園採果等行程。東北青森賞楓則可1日走完奧入瀨、十和田湖、弘前公園知名景點，中部名古屋則推薦，可同時賞楓及賞櫻的香蘭溪、小原行程，還能體驗採摘橘子。

▲「滋賀大津一日遊」，可前往京都知名賞楓景點 MIHO 美術館、舊竹林院。　圖：KKday／提供
▲「滋賀大津一日遊」，可前往京都知名賞楓景點 MIHO 美術館、舊竹林院。　圖：KKday／提供

大阪則有近郊「滋賀大津1日遊」，可前往京都知名賞楓景點 MIHO 美術館、舊竹林院，此外，針對關東賞楓必訪的河口湖楓葉迴廊，推出「富士山1日遊」6折優惠，1日走訪周邊必去景點，富士山五合目、忍野八海、河口湖、富士全景纜車。

韓國主打內藏山、雪嶽山、智異山追楓！加碼釜山煙火節限定行程

▲智異山追楓是韓國楓葉團主打之一。　圖：KKday／提供
▲智異山追楓是韓國楓葉團主打之一。　圖：KKday／提供

韓國賞楓季大約會從10月持續至11月中，除了城市景點外，KKday 推出首爾出發，前往雪嶽山國家公園賞楓行程；還有韓國必訪的內藏山國立公園，每到秋季滿山就會佈滿紅葉，是最佳的賞楓勝地。釜山賞楓景點，則推薦「智異山1日遊」，可以伴隨覆蓋著紅色、橙色、黃色樹葉的山路上欣賞美景。還有「慶尚北道賞楓1日遊」，可前往慶州普門觀光園區、慶州歷史遺址區賞楓，並推出週二釜山日95折，及週四首爾日93折優惠！

▲KKday 搶先推出「釜山國際煙火節之旅」，包含慶典門票及接駁巴士。　圖：KKday／提供
▲KKday 搶先推出「釜山國際煙火節之旅」，包含慶典門票及接駁巴士。　圖：KKday／提供

除了日本花火大會外，韓國釜山也有煙火可以欣賞，以釜山廣安大橋作為背景，搭配音樂、燈光秀等，施放長達1小時的煙火，可說是韓國年末最盛大的慶典之一，今年將於11/9盛大舉辦，KKday 搶先推出「釜山國際煙火節之旅」，包含慶典門票及接駁巴士，售價2,275元起；或可事先預訂座位區，不用一早就去排隊卡位，席位售價1,675元起，就能夠近距離觀賞煙火。

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