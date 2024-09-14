搶拍巨型玉兔、湖中滿月！ 2024「5大中秋夢幻美景」 梅花湖月亮什麼冬冬、成美園月兔花燈、7公尺逐光月影超唯美

趁著中秋前夕，快趕拍全台中秋節夢幻美景！ udn旅遊美食頻道編輯為大家統整最應景的「5大中秋節必拍景點」，有2024首度移師至宜蘭梅花湖畔的月亮什麼東東、台北萬豪酒店的吸睛裝置藝術 萬兔 MOON 遊，以及桃園慈湖、嘉義北香湖公園都各自有不同型態的巨大美月，甚至彰化成美園還出現一群可愛萌兔伴巨大玉兔的超好拍美景，快來追追！

➤宜蘭／梅花湖風景區巨大「月球什麼東東」

圖／翻攝幸福冬山臉書

宜蘭冬山鄉公所歷年在冬山車站亮相的月亮什麼冬冬裝置藝術，今年首度移師至梅花湖風景區，營造夢幻又浪漫的湖中月亮。即日起持續至10/31，可以近距離欣賞巨無霸月球裝置，活動期間內加碼讓你把月亮回家，只要在「幸福冬山」粉絲專頁指定貼文留言並完成指定任務，就有Air Pods１台、月球夜燈10座、獨特的月亮圓扇50個，等大家帶回家喔！

圖／翻攝幸福冬山臉書

2024冬山中秋節裝置藝術展示活動【月亮什麼冬冬】 (活動網址)

日期：即日起～10/31

時間：17：30～21：00

地點：梅花湖風景區（宜蘭縣冬山鄉大埤路1號）

➤台北／萬豪酒店「萬兔MOON遊」藝術裝置

圖／台北萬豪酒店提供

2024中秋節台北市唯一戶外月球巨型裝置藝術，巨大月球降落台北萬豪酒店！鄰近捷運劍南路站的台北萬豪酒店，特別在酒店旁人行道上設置「萬兔MOON遊」藝術裝置，以巨大的4公尺尺寸重現月球的奇景，月球旁還有一隻2.2公尺高的白色兔兔，同樣散發溫暖光芒。整座「萬兔MOON遊」藝術裝置會在每晚5~12時點燈，向路人傳遞佳節氛圍。

圖／台北萬豪酒店提供

台北萬豪酒店「萬兔 MOON 遊」

地點：台北市樂群二路199號

時間：每日晚間17:00~00:00點燈

➤桃園／慈湖水舞秀「萌兔登月」打卡點

圖／桃園市政府觀光旅遊局

今年慈湖觀光再升級，以嶄新的概念「放假囉！來慈湖」主題打造，民眾敲碗已久的「夢幻水舞秀」將於9/13-9/17中秋節慶週重磅登場，首度推出日間與夜間雙版本，除了搖擺噴泉以外，更結合雷射、燈光、光雕、水幕等科技元素更加夢幻。

圖／桃園市政府觀光旅遊局

歡慶中秋佳節，邀大家一起來共度，現場除了有集章贈獎、打卡好禮、DIY手作體驗等互動遊戲，週邊還有光環境「萌兔登月」、「閃耀愛情」打卡熱點持續點亮慈湖夜空！

放假囉！來慈湖 (活動網址)

日期：即日起～9/17

時間：15：00～20：00

地點：慈湖紀念雕塑公園（桃園市大溪區復興路一段1097號）

圖／成美文化園提供

成美文化園將在2024中秋節節慶期間推出全新升級的夜間體驗活動，即日起至9/17，每晚17:00限時推出中秋夜間遊園，可購買優惠150元星光票即可入園。

圖／成美文化園提供

園區夜晚景致有盛放的紫薇花與中秋滿月交織出如夢似幻的美麗畫面。園區有精心設計的各式花燈佈景，更推出「嫦娥奔月」漢服體驗，白天可以化身嫦娥與小白兔們在草原上玩耍，到了夜間遊園還能看到巨大的玉兔與月亮花燈園區推薦必拍！

成美文化園 中秋限定夜間遊園 (活動網址)

日期：9/13～9/17

時間：09：00～21：00，最後售票時間為20：00

地點：成美文化園（彰化縣永靖鄉中山路二段60號）

➤嘉義／光織影舞光影藝術展 7公尺「逐光月影」超唯美

圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

嘉義年年有令人驚豔的突破，2024嘉義光織影舞於即日起至9/29盛大登場，今年光織影舞首次在湖面搭設10ｘ8公尺大型舞台，除了有9/14開幕當天19：00邀請到「即將成真火舞團」，9/17中秋節當晚，則由享譽國際的「優人神鼓」躍上湖上舞台表演。

「光織影舞」以逐月光影為主題，打造光影桃花源。 圖：嘉義市政府觀光新聞處／提供

今年光織影舞運用光環境色光圍繞北香湖詮釋《桃花源記》的幻境，並設有8處光影藝術展區，分別為「桃花林、逐光月影、迴嘉、夢月流光、烏托邦、彎月聚星、壺光對影及波光粼粼」等裝置藝術，首推必拍高達7公尺「逐花月影」展區巨型竹編月亮，打造成夢幻詩意的光影桃花源。

「2024光織影舞」光影藝術展 (活動網址)

日期：9/14～9/29

時間：18：00～22：00，市集16：00開始

地點：北香湖公園（嘉義市西區文化路600號）