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大雷雨炸台中！水淹輪胎高、公車道成泳池 民眾：可請司機開救生艇來載了

要一起幸福久久！彰化縣田尾「韭菜花海」正式開園美翻了

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／IG網友bruce570318授權
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要一起幸福久久！彰化縣田尾鄉的「幸福韭韭」韭菜花田於日前已正式開園，吸引眾多遊客前來欣賞被譽為「九月雪」的美麗韭菜花海。每年初秋，大片的韭菜花田綻放出潔白的花朵，猶如雪花覆蓋田野，絕對是到訪田尾一大旅遊亮點。

圖／IG網友153_mom授權
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該園遊客可購票進入，每人收費100元，可折抵50元購買當地農產品，提供更多互動體驗。同時，園區內也展示了台糖古董135型五分車，增添懷舊氛圍，讓遊客一邊拍照留念，一邊享受悠閒的鄉村風光。開園時間將持續到10月10日，把握時間適合與親友共遊。

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不過值得一提的是，參觀時，主辦單位提醒遊客愛護花田，勿踐踏或隨意摘取韭菜花，讓更多人能欣賞這片自然的美景。位於田尾鄉中庄巷的幸福韭韭，誠邀大家一同來感受秋季花田的浪漫吧!

圖／IG網友n720207授權
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懷舊 美景 花海 鄉村風

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