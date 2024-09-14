要一起幸福久久！彰化縣田尾「韭菜花海」正式開園美翻了

加1元入住頂級尊榮客房！「台南遠東香格里拉酒店」近期推出三大住房專案，結合奢華住宿與台南獨特風情，為旅客打造難忘的入住體驗。包含推出「奢華近在咫尺．1元升級」住房專案，只需加價1元，便可享4401元入住酒店29至37樓的特選尊榮客房。住客不僅能飽覽壯麗的城市景觀，還可享受貴賓廊的專屬服務，這項優惠相當於每晚折扣至21折，cp值超級高！

2024-09-13 15:30