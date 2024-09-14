要一起幸福久久！彰化縣田尾「韭菜花海」正式開園美翻了
要一起幸福久久！彰化縣田尾鄉的「幸福韭韭」韭菜花田於日前已正式開園，吸引眾多遊客前來欣賞被譽為「九月雪」的美麗韭菜花海。每年初秋，大片的韭菜花田綻放出潔白的花朵，猶如雪花覆蓋田野，絕對是到訪田尾一大旅遊亮點。
該園遊客可購票進入，每人收費100元，可折抵50元購買當地農產品，提供更多互動體驗。同時，園區內也展示了台糖古董135型五分車，增添懷舊氛圍，讓遊客一邊拍照留念，一邊享受悠閒的鄉村風光。開園時間將持續到10月10日，把握時間適合與親友共遊。
不過值得一提的是，參觀時，主辦單位提醒遊客愛護花田，勿踐踏或隨意摘取韭菜花，讓更多人能欣賞這片自然的美景。位於田尾鄉中庄巷的幸福韭韭，誠邀大家一同來感受秋季花田的浪漫吧!
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言