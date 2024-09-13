千張「50元電影票」慶開幕！ 「桃知道威秀影城」4大影迷獨享優惠、首創「台北西門」電影院拍貼機

影迷們快準備好你手上的銅板！ 威秀影城一口氣祭出「真‧銅板價大活動」雙響炮，預計於9/28一日限定優惠，台北西門、桃園桃知道威秀影城將贈出1,000位影迷「50元觀影盛券」，不誇張真的用50元銅板就能看電影喔！

桃知道威秀影城。圖／威秀影城提供

台北西門威秀影城日前傳出重返西區消息時，立即造成網友熱烈討論，目前已確定於09/25開始試營運，鎖定受到時下年輕族群歡迎的韓式拍照，推出全台首創「電影院場景拍貼機」，自9/25至11/30期間揪團來拍，凡臨櫃單次購買4張電影票，即可免費進入拍攝屬於自己的電影院四格。

9/28祭出一日限定強力好康，於「台北西門威秀影城」和「桃園桃知道威秀影城」兩家影城同步推出，前500名民眾於活動當日領取「觀影盛典兌換券」，即可以50元購買2D版本電影票，一人限購2張，共計1,000位影迷獨享此優惠，席位有限，鐵粉們請把握！

圖／桃知道威秀影城提供

桃園桃知道威秀影城最新宣布將於9/23盛大開幕，除了上述的50元觀影票活動，再加碼影迷優惠有：9/23至9/27每日限量前100名影迷，可享超值優惠價「1元」購買當日指定餐點；同期間，桃知道GELEVEN PLAZA會員，至影城出示桃知道會員憑證條碼並購買2張電影票，即可兌換「威秀寶寶家族周邊商品」乙份(每日限量20份，每人每日限兌換乙次)。

自9/23至10/22期間還有「觀影滿百抽千點 加碼再抽電影票」好康，HAPPY GO卡友於影城消費滿100元以上，每筆將有機會抽中HAPPY GO 1000點，用iShow儲值金消費者，還有機會加碼抽免費觀影1年份、6個月及3個月等好康！