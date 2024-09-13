快訊

Gogoro董座暨CEO陸學森辭任 接任人選是他們

校園濺血！新北三重某高中驚傳學生「持刀互砍」 3高中生送醫

柯文哲身陷京華城案 陳佩琪「獨特理財方式」成話題

最低600元起！易斯達航空10/28起台北－釜山天天飛 推限時特惠機票

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
易斯達航空自10/28起，台北直飛釜山推出限時特惠票，單程最低600元起（未稅）。　圖：易斯達航空／提供
易斯達航空自10/28起，台北直飛釜山推出限時特惠票，單程最低600元起（未稅）。　圖：易斯達航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】易斯達航空（Eastar Jet）將於10/28起正式開通台北至釜山的全新直飛航線，並於易斯達航空官網推出限時優惠單程票價新台幣600元（未稅）起。活動期間為9/13 09:00-9/27，搭乘期間為2024/10/28-2025/03/30，為旅客提供每日一班的便利空中服務。

該航線將由桃園國際機場出發，降落於釜山金海國際機場，台北至釜山的新航班將於每天凌晨02:50從桃園國際機場起飛，並於06:10抵達釜山。返程航班將於22:20從釜山起飛，於次日凌晨00:15抵達桃園國際機場。這樣的航班時間設計，為旅客提供靈活的選擇，無論是商務出行還是休閒旅遊，都能輕鬆安排行程。

▲早到晚回的班機起降時間，讓旅遊規劃發揮最大值。　圖：易斯達航空／提供
▲早到晚回的班機起降時間，讓旅遊規劃發揮最大值。　圖：易斯達航空／提供

易斯達航空表示：「釜山作為韓國的重要旅遊與商業城市，一直是台灣旅客的熱門目的地之一。我們非常高興能夠透過這條新航線，為兩地旅客提供更快速便捷的交通方式，並進一步促進台灣與韓國之間的文化交流與經濟合作。」

該航線將由波音 737-800 型飛機執飛，此機型以其卓越的安全性和舒適性而聞名，能夠為旅客提供愉快的飛行體驗。為慶祝新航線的開通，易斯達航空還將推出一系列促銷活動，包括限時特價機票，讓更多旅客能以實惠價格體驗這一全新航線。

目前，易斯達航空已經在台灣運營多條往返韓國的航線，包括台北松山至首爾金浦、桃園至首爾仁川、桃園至清州、以及桃園至濟州等航線。隨著釜山新航線的開通，易斯達航空每週在台灣與韓國之間的航班總數將達到28班，進一步鞏固其作為台灣旅客首選韓國航空公司的地位。

作為韓國知名的低成本航空公司，易斯達航空致力於以合理的價格提供高品質服務。目前，已在亞洲多個國家和地區開通多條航線，台北至釜山航線的開通標誌著其國際航線網絡的進一步擴展。旅客現可透過「易斯達航空」官方網站或各大旅行代理商預訂台北至釜山航線的機票。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

航空 航線 釜山

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

桃園市府攜手旅宿結合農產 打造特有觀光體驗

韓職／不滿李珠珢可能來台發展 韓球迷：台灣是小偷

高雄航班恢復至疫情前8成 釜山、金浦航線下月啟航

隱身在韓國釜山的閱讀空間：5間特色獨立書店

相關新聞

加1元升級高樓層尊榮客房！台南香格里拉飯店3優惠入住方案1次看，最高下殺21折

加1元入住頂級尊榮客房！「台南遠東香格里拉酒店」近期推出三大住房專案，結合奢華住宿與台南獨特風情，為旅客打造難忘的入住體驗。包含推出「奢華近在咫尺．1元升級」住房專案，只需加價1元，便可享4401元入住酒店29至37樓的特選尊榮客房。住客不僅能飽覽壯麗的城市景觀，還可享受貴賓廊的專屬服務，這項優惠相當於每晚折扣至21折，cp值超級高！

千張「50元電影票」慶開幕！ 「桃知道威秀影城」4大影迷獨享優惠、首創「台北西門」電影院拍貼機

威秀影城限量千張50元電影票！台北西門、桃園桃知道影迷獨享！

美麗華影城重大消息宣布！「台北首座杜比影院」20年籌備斥資千萬即將開幕

美麗華影城宣布重磅消息！「台北首座杜比影院」即將正式開幕，為影迷們帶來前所未有的視聽體驗。這次盛大改造歷時二十年籌備，並斥資千萬，致力於為觀眾提供全球最頂尖的影音設備。杜比影院以其先進的技術和精心設計，為台北影迷打造了一個全新的觀影體驗！

台中長榮桂冠酒店「雙十國慶住房優惠」最低1人免1600元！加碼送計程車乘車服務

國慶住起來！台中長榮桂冠酒店推出「雙十國慶住房優惠專案」，為旅客帶來不可錯過的超值住宿體驗！最低每人免1600元的的豪華家庭房，不論是與家人或朋友情侶都能盡情享受，此外，現在更加碼「免費乘車」服務，輕鬆前往台中的熱門景點如逢甲夜市、一中商圈及SOGO百貨等，趕快訂了。

全台最美希臘風「蓋婭莊園」免費入園！符合「兩條件」秒飛歐洲 變身女神打卡「夢幻許願池」到月底

免費入園來了！最美歐風莊園城堡「蓋婭莊園」9月免費入園啟動，9/30前只要符合「兩條件」即可享受福利。現省100元，秒飛歐洲、開拍曬美照！

浪漫升空迎中秋！ 2024「高雄熱氣球嘉年華」橫跨愛河+月世界 熱鬧市集、夜間燈光秀、免費繫留體驗先抽獎

熱氣球浪漫迎中秋！ 2024「高雄熱氣球嘉年華」橫跨愛河+月世界 熱鬧市集、夜間燈光秀、免費繫留體驗先抽獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。