最低600元起！易斯達航空10/28起台北－釜山天天飛 推限時特惠機票

【旅奇傳媒/編輯部報導】易斯達航空（Eastar Jet）將於10/28起正式開通台北至釜山的全新直飛航線，並於易斯達航空官網推出限時優惠單程票價新台幣600元（未稅）起。活動期間為9/13 09:00-9/27，搭乘期間為2024/10/28-2025/03/30，為旅客提供每日一班的便利空中服務。

該航線將由桃園國際機場出發，降落於釜山金海國際機場，台北至釜山的新航班將於每天凌晨02:50從桃園國際機場起飛，並於06:10抵達釜山。返程航班將於22:20從釜山起飛，於次日凌晨00:15抵達桃園國際機場。這樣的航班時間設計，為旅客提供靈活的選擇，無論是商務出行還是休閒旅遊，都能輕鬆安排行程。

▲早到晚回的班機起降時間，讓旅遊規劃發揮最大值。 圖：易斯達航空／提供

易斯達航空表示：「釜山作為韓國的重要旅遊與商業城市，一直是台灣旅客的熱門目的地之一。我們非常高興能夠透過這條新航線，為兩地旅客提供更快速便捷的交通方式，並進一步促進台灣與韓國之間的文化交流與經濟合作。」

該航線將由波音 737-800 型飛機執飛，此機型以其卓越的安全性和舒適性而聞名，能夠為旅客提供愉快的飛行體驗。為慶祝新航線的開通，易斯達航空還將推出一系列促銷活動，包括限時特價機票，讓更多旅客能以實惠價格體驗這一全新航線。

目前，易斯達航空已經在台灣運營多條往返韓國的航線，包括台北松山至首爾金浦、桃園至首爾仁川、桃園至清州、以及桃園至濟州等航線。隨著釜山新航線的開通，易斯達航空每週在台灣與韓國之間的航班總數將達到28班，進一步鞏固其作為台灣旅客首選韓國航空公司的地位。

作為韓國知名的低成本航空公司，易斯達航空致力於以合理的價格提供高品質服務。目前，已在亞洲多個國家和地區開通多條航線，台北至釜山航線的開通標誌著其國際航線網絡的進一步擴展。旅客現可透過「易斯達航空」官方網站或各大旅行代理商預訂台北至釜山航線的機票。

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