上半年統計國人持續瘋出遊 酷航9/16前快閃促銷熱門航點

【文・吳丁江】

台灣出境旅遊人氣持續攀升，今年上半年的統計數字已恢復至2019年疫情前同期的95%，Top 5排行版中包括日、韓、越南、香港、大陸，總出國人次達826萬，外交部同時宣布9月試辦「有條件式線上申換護照」服務。因此，以新加坡及台灣為中繼城市，串聯東南亞與東北亞主要航線的酷航，看準市場於即日起至9/16推出限時機票促銷活動，眾多熱門目的地為旅人輕鬆開啟高CP值旅行，也讓旅遊熱度繼續UP UP。

上半年國人熱門旅遊目的地排行中，根據酷航觀察，旅人除了搭乘酷航可直飛前往的日韓與新加坡外，經由新加坡樟宜機場便捷轉機前往的澳洲珀斯、雪梨及墨爾本也深受喜愛，印尼峇里島與泗水的表現也相當亮眼。同時，由台灣出發的航班皆採用夢幻客機波音B787或空中巴士A320執飛，讓旅人享受更舒適的出行體驗。

酷航帶旅人飛往澳洲珀斯，探訪令人視覺爆炸的粉紅湖。 圖／酷航 提供

熱門長途航線：澳洲墨爾本、雪梨、珀斯

酷航在2024年再次獲得Skytrax評選為全球最佳長途低成本航空公司，而酷航的長程航線由夢幻客機波音B787執飛，提供低成本航空業界少見的豪華經濟艙，豪經艙旅客除了可享機場優先報到、優先登機， 30公斤的行李托運與15公斤的隨身行李額度，以及30MB的機上WIFI流量等服務之外，座位椅距更由經濟艙的31英吋加大至38英吋，搭乘時能擁有舒適的腿部伸展空間、即便是搭乘低成本航空也可以輕鬆升級座位與服務。

新機E190-E2入列：帶旅人深入巡遊東南亞

酷航以新加坡及台灣為中繼城市，串聯東南亞與東北亞主要航線，便捷靈活的航網讓旅客飛行有更多時間探索每個城市特色景點與美食。酷航今年度引進巴西航空工業公司(Embraer) E190-E2全新客機，台灣旅客可透過經由新加坡出發往返泰國蘇美島、喀比及馬來西亞的馬六甲、梳邦、詩巫、美里，與印尼的戈達查帝、北乾巴魯、望加錫、巴厘巴板等多個東南亞航點，不僅可體驗新機型的服務，並可深入探索許多小眾景點。

旅客於新加坡轉機可以選擇停留幾天，無須簽證即可沉浸於多元文化與活力創意的新加坡。亦可安排快閃遊，轉機超過5.5～24小時以內即可申請搭乘免費的旅遊觀光巴士暢遊新加坡知名景點。此外，也可以再來一場「雙城記」，無論飛往印尼雅加達、泗水、峇里島、龍目島或其他城市來一場自我放逐，或是前往馬來西亞蘭卡威、檳城、怡保，拍攝維多利亞跟摩爾式風格建築，都能讓旅人一秒成為社群平台焦點。

9/16前限時機票促銷活動

˙台北─新加坡

單程經濟艙2,299元起，ScootPlus豪經艙最低5,599元起

˙台北-首爾

單程經濟艙2,399元起、豪經艙最低4,599元起

˙台北-東京

單程經濟艙3,199元起、豪經艙最低5,799元起

˙台北-札幌

單程經濟艙3,599元起、豪經艙最低7,599元起

˙台北─新加坡─墨爾本、雪梨與珀斯

單程經濟艙4,399元起，豪經艙最低11,999元起

˙台北─新加坡─峇里島

單程經濟艙2,799元起

備註：

以上票價含稅、新台幣計費，且限指定出發日期

促銷價格不適用特殊節日與旺季日期，依系統顯示促銷價格為準

詳情請見👉🏻官網訊息

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