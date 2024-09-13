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美麗華影城重大消息宣布！「台北首座杜比影院」20年籌備斥資千萬即將開幕

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自美麗華影城臉書粉專
圖／取自美麗華影城臉書粉專

美麗華影城宣布重磅消息！「台北首座杜比影院」即將正式開幕，為影迷們帶來前所未有的視聽體驗。這次盛大改造歷時二十年籌備，並斥資千萬，致力於為觀眾提供全球最頂尖的影音設備。杜比影院以其先進的技術和精心設計，為台北影迷打造了一個全新的觀影體驗！

圖／取自美麗華影城臉書粉專
圖／取自美麗華影城臉書粉專

美麗華杜比影院最大的特色在於杜比全景聲與杜比視界技術。杜比全景聲打破了傳統聲道的限制，讓觀眾彷彿置身電影之中，感受每一處細節。杜比視界則提供1：1,000,000的超高對比，讓畫面細膩且色彩絢麗，為每一部電影賦予生動的生命力。這些技術的結合，將讓每一場觀影體驗都如同置身於現實與虛擬之間的震撼旅程。

此外，美麗華影城的影廳設計更是匠心獨運，以專業的配置與巧妙的空間安排，確保每一位觀眾無論坐在哪個角落都能享有極致的視聽享受，現在大家都很期待全新的影廳樣貌，台北的影迷們敬請期待這座嶄新的電影殿堂，美麗華影城杜比影院的開幕倒數，勢必為電影市場掀起全新觀影風潮。

圖／取自美麗華影城臉書粉專
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