加1元升級高樓層尊榮客房！台南香格里拉飯店3優惠入住方案1次看，最高下殺21折

加1元入住頂級尊榮客房！「台南遠東香格里拉酒店」近期推出三大住房專案，結合奢華住宿與台南獨特風情，為旅客打造難忘的入住體驗。包含推出「奢華近在咫尺．1元升級」住房專案，只需加價1元，便可享4401元入住酒店29至37樓的特選尊榮客房。住客不僅能飽覽壯麗的城市景觀，還可享受貴賓廊的專屬服務，這項優惠相當於每晚折扣至21折，cp值超級高！

圖／取自官網

另一項「台南美食之旅：三天兩夜奢華旅程」專案主打台南地道美食，酒店特別將府城知名小吃如虱目魚湯及周氏蝦捲直送至客房，讓旅客免去排隊煩惱，足不出戶即可享用正宗台南美食。此專案每房6480元起，另含豐盛自助早餐，提供賓客悠閒的三天兩夜住宿體驗。

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除此之外，酒店還推出「台南400．古都美食巡禮」專案，專為美食愛好者設計。每房每晚4230元起，旅客可選擇尊榮客房或家庭客房入住，專案內含自助早餐及高鐵票最低78折優惠，讓交通無憂。此外，住客還可加價880元參加「美食巡禮行程」，探索台南三大特色美食路線。

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台南遠東香格里拉酒店這三大專案不僅讓旅客在舒適的環境中享受豪華住宿，更能深入體驗台南豐富的文化與美食，是近期來台南旅遊的理想選擇，現在天氣轉秋可以準備南下輕鬆一下了！