快訊

Gogoro董座暨CEO陸學森辭任 接任人選是他們

校園濺血！新北三重某高中驚傳學生「持刀互砍」 3高中生送醫

柯文哲身陷京華城案 陳佩琪「獨特理財方式」成話題

加1元升級高樓層尊榮客房！台南香格里拉飯店3優惠入住方案1次看，最高下殺21折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自官網
圖／取自官網

加1元入住頂級尊榮客房！「台南遠東香格里拉酒店」近期推出三大住房專案，結合奢華住宿與台南獨特風情，為旅客打造難忘的入住體驗。包含推出「奢華近在咫尺．1元升級」住房專案，只需加價1元，便可享4401元入住酒店29至37樓的特選尊榮客房。住客不僅能飽覽壯麗的城市景觀，還可享受貴賓廊的專屬服務，這項優惠相當於每晚折扣至21折，cp值超級高！

圖／取自官網
圖／取自官網

另一項「台南美食之旅：三天兩夜奢華旅程」專案主打台南地道美食，酒店特別將府城知名小吃如虱目魚湯及周氏蝦捲直送至客房，讓旅客免去排隊煩惱，足不出戶即可享用正宗台南美食。此專案每房6480元起，另含豐盛自助早餐，提供賓客悠閒的三天兩夜住宿體驗。

圖／取自官網
圖／取自官網

除此之外，酒店還推出「台南400．古都美食巡禮」專案，專為美食愛好者設計。每房每晚4230元起，旅客可選擇尊榮客房或家庭客房入住，專案內含自助早餐及高鐵票最低78折優惠，讓交通無憂。此外，住客還可加價880元參加「美食巡禮行程」，探索台南三大特色美食路線。

圖／取自官網
圖／取自官網

台南遠東香格里拉酒店這三大專案不僅讓旅客在舒適的環境中享受豪華住宿，更能深入體驗台南豐富的文化與美食，是近期來台南旅遊的理想選擇，現在天氣轉秋可以準備南下輕鬆一下了！

圖／取自官網
圖／取自官網

編輯推薦

台南美食 小吃 酒店

相關新聞

加1元升級高樓層尊榮客房！台南香格里拉飯店3優惠入住方案1次看，最高下殺21折

加1元入住頂級尊榮客房！「台南遠東香格里拉酒店」近期推出三大住房專案，結合奢華住宿與台南獨特風情，為旅客打造難忘的入住體驗。包含推出「奢華近在咫尺．1元升級」住房專案，只需加價1元，便可享4401元入住酒店29至37樓的特選尊榮客房。住客不僅能飽覽壯麗的城市景觀，還可享受貴賓廊的專屬服務，這項優惠相當於每晚折扣至21折，cp值超級高！

千張「50元電影票」慶開幕！ 「桃知道威秀影城」4大影迷獨享優惠、首創「台北西門」電影院拍貼機

威秀影城限量千張50元電影票！台北西門、桃園桃知道影迷獨享！

美麗華影城重大消息宣布！「台北首座杜比影院」20年籌備斥資千萬即將開幕

美麗華影城宣布重磅消息！「台北首座杜比影院」即將正式開幕，為影迷們帶來前所未有的視聽體驗。這次盛大改造歷時二十年籌備，並斥資千萬，致力於為觀眾提供全球最頂尖的影音設備。杜比影院以其先進的技術和精心設計，為台北影迷打造了一個全新的觀影體驗！

台中長榮桂冠酒店「雙十國慶住房優惠」最低1人免1600元！加碼送計程車乘車服務

國慶住起來！台中長榮桂冠酒店推出「雙十國慶住房優惠專案」，為旅客帶來不可錯過的超值住宿體驗！最低每人免1600元的的豪華家庭房，不論是與家人或朋友情侶都能盡情享受，此外，現在更加碼「免費乘車」服務，輕鬆前往台中的熱門景點如逢甲夜市、一中商圈及SOGO百貨等，趕快訂了。

全台最美希臘風「蓋婭莊園」免費入園！符合「兩條件」秒飛歐洲 變身女神打卡「夢幻許願池」到月底

免費入園來了！最美歐風莊園城堡「蓋婭莊園」9月免費入園啟動，9/30前只要符合「兩條件」即可享受福利。現省100元，秒飛歐洲、開拍曬美照！

浪漫升空迎中秋！ 2024「高雄熱氣球嘉年華」橫跨愛河+月世界 熱鬧市集、夜間燈光秀、免費繫留體驗先抽獎

熱氣球浪漫迎中秋！ 2024「高雄熱氣球嘉年華」橫跨愛河+月世界 熱鬧市集、夜間燈光秀、免費繫留體驗先抽獎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。