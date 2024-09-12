台中長榮桂冠酒店「雙十國慶住房優惠」最低1人免1600元！加碼送計程車乘車服務

國慶住起來！台中長榮桂冠酒店推出「雙十國慶住房優惠專案」，為旅客帶來不可錯過的超值住宿體驗！最低每人免1600元的的豪華家庭房，不論是與家人或朋友情侶都能盡情享受，此外，現在更加碼「免費乘車」服務，輕鬆前往台中的熱門景點如逢甲夜市、一中商圈及SOGO百貨等，趕快訂了。

圖／取自官網

入住優惠活動自即日起至12月31日期間，豪華家庭房6,099元起，相當一人免1600元，還有最低3,699元的高級客房，可搭配享受台中爵士音樂節的熱鬧氛圍，同時可獲得國慶限定的彈珠汽水、悠遊卡與茄仔袋等精美紀念品。無論是家庭出遊或朋友聚會，台中長榮桂冠酒店皆有適合房型選擇，更可依需求升等至套房，並享有免費使用健身中心、游泳池及三溫暖等設施。

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值得一提的是，自10月11日至10月20日期間，每房贈單趟計程車變為六選一（勤美誠品門口、逢甲夜市、一中商圈、台中廣三SOGO百貨、新光三越台中中港店與台中大遠百等)。活動適用旺日及假日加價方案，依官網公告為主。立即預訂雙十國慶優惠吧。更多詳情請洽訂房專線，一起來台中長榮桂冠酒店享受奢華入住旅程！