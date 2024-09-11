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全台最美希臘風「蓋婭莊園」免費入園！符合「兩條件」秒飛歐洲 變身女神打卡「夢幻許願池」到月底

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權、蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區粉絲專頁
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免費入園來了！最美歐風莊園城堡「蓋婭莊園」9月免費入園啟動，9/30前只要符合「兩條件」即可享受福利。現省100元，秒飛歐洲、開拍曬美照！

圖／蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區粉絲專頁
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嘉義大林「蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區」時常推出門票優惠，9月再度霸氣祭出「免費入園」活動，本次以「高雄地區居民」和「全台軍公教職員」為優惠對象，9/30前，凡出示設籍高雄地區之身分證件或身分證英文字母為E或S開頭，以及軍公教相關證件即可。不少高雄人看到好康都直呼「終於輪到高雄了！」、「太棒了 我是高雄人」。

圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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圖／馬丁爸&柔妹的攝影旅遊授權
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帶有濃濃希臘異國氣息的「蓋婭莊園」自開幕後即吸引許多人朝聖，除了典雅壯麗的城堡建築本體外，日月鏡池、維納斯許願池、拾影長廊等都是到訪必打卡的熱門景點。9月還有女神角色扮演體驗，現場提供多款精緻的女神服裝租借，中式、、歐風或古典統統有，大人小孩都能體驗。穿著女神打扮漫步絕美莊園中，隨便抓拍都超好看。

圖／蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區粉絲專頁
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圖／蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區粉絲專頁
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蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區 免費入園資訊

活動期間：即日起～2024/9/30

活動內容：活動期間「高雄地區居民」及「軍公教職員」於票口出示證明即可免費入園

條件判別：高雄地區居民－身分證件設籍為高雄地區，或身分證英文字母為E或S開頭；全台軍公教職員出示相關證件

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

圖／蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區粉絲專頁
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