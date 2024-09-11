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浪漫升空迎中秋！ 2024「高雄熱氣球嘉年華」橫跨愛河+月世界 熱鬧市集、夜間燈光秀、免費繫留體驗先抽獎

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／高雄市觀光局提供
圖／高雄市觀光局提供

手刀抽獎高雄熱氣球有機會「免費搭」！ 「2024高雄愛‧月熱氣球」活動邁入第四屆，今年橫跨「愛河」與「月世界」2大景點，9/14.9/15全新造型熱氣球於愛河畔首度亮相，更搭配熱鬧假日市集迎賓；9/28及10/5兩個週末六、日，則移師至田寮月世界，邀大家一起歡喜迎接中秋節。

愛河熱氣球。圖／高雄市觀光局提供
愛河熱氣球。圖／高雄市觀光局提供

高雄市觀光局「高雄愛·月熱氣球」年年獲好評，今年活動內容包括熱氣球展演、夜間燈光秀、繫留體驗，以及超過30個攤位的特色市集；月世界熱氣球活動線上售票將於9月中旬在7-ELEVEN的ibon搶先預約購票，而繫留體驗活動因氣候因素影響每個場次名額，遊客可先參與「高雄旅遊網FB」主題活動，就有機會免費搭乘嶄新造型熱氣球！

月世界熱氣球。圖／高雄市觀光局提供
月世界熱氣球。圖／高雄市觀光局提供

高市觀光局預告全新造型熱氣球中秋前夕登場，9/14、9/15在愛河浪漫升空，9月下旬到10月上旬再由田寮月世界接力，繫留體驗場次自9/28、9/29以及10/5、10/6於田寮月世界起飛，活動期間晚上6點還有熱氣球燈光展演秀！

愛河熱氣球。圖／高雄市觀光局提供
愛河熱氣球。圖／高雄市觀光局提供

觀光局更另規劃假日市集，超過30攤以上特色市集陪遊客共度；同時，加碼「愛河貢多拉船」可享預約搭船8折優惠，「白色戀人貨櫃」與「愛河走走」也有消費滿額送熱氣球造型掛飾，邀遊客們假日走訪高雄熱氣球嘉年華，各種好玩好吃和好康優惠別錯過。

月世界熱氣球。圖／高雄市觀光局提供
月世界熱氣球。圖／高雄市觀光局提供

「2024高雄愛‧月熱氣球」活動

愛河熱氣球

時間：9/14、9/15 16:00-18:00

地點：高雄愛河河西路側(近中正四路口)

月世界熱氣球

時間：9/28、9/29與10/5、10/6

地點：高雄市田寮月世界

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