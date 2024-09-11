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中研院「院區開放」10月起三個周六登場 首度開箱南部院區

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
中央研究院「院區開放」（Open House）活動今年進入第27屆，近400場寓教於樂的科普活動，將於三個周六熱鬧登場，分別於10月12日及19日舉辦「兒童科普日」與「院區開放日」邀請全齡朋友共襄盛舉；而在11月9日將首度開箱位於台南沙崙的南部院區。 圖／中研院提供
中央研究院「院區開放」（Open House）活動今年進入第27屆，近400場寓教於樂的科普活動，將於三個周六熱鬧登場，分別於10月12日及19日舉辦「兒童科普日」與「院區開放日」邀請全齡朋友共襄盛舉；而在11月9日將首度開箱位於台南沙崙的南部院區。 圖／中研院提供

中央研究院「院區開放」（Open House）活動今年進入第27屆，近400場寓教於樂的科普活動，將於三個周六熱鬧登場，分別於10月12日及19日舉辦「兒童科普日」與「院區開放日」邀請全齡朋友共襄盛舉；而在11月9日將首度開箱位於台南沙崙的南部院區。

中研院指出，10月12日的「兒童科普日」規劃超過100場互動式科普活動，內容橫跨數理、生命和人文社會領域，例如台灣史研究所「穿越時空迺夜市」帶來懷舊的夜市遊戲，讓小朋友透早也能逛夜市，從中了解寶島歷史的大小事。

環境變遷研究中心「聖誕老公公變瘦了!?」改編自繪本的短劇，引導小朋友從食衣住行等方面，思考可以做哪些行動來減緩全球暖化；植物暨微生物學研究所設計「點亮細胞的微觀世界」，模擬螢光標定技術，讓孩子們製作會發光的植物葉片明信片；物理研究所「探索物質世界的方式—光」，帶你走進暗室，揭開光的秘密。

此外，生物多樣性研究中心「福爾摩沙 蕨·響」特展，將深度導覽臺灣原生種特色蕨類的生態交響曲。活動當天可於各接待處領取兒童護照和紀念貼紙，從玩樂中感受科學的趣味。

10月19日的「院區開放日」則是不限年齡的科學狂歡日—囊括科普演講、實驗室開箱、手作體驗、影片放映等超過200場活動。氣候變遷與AI持續躍升全球熱議話題，主題演講「未來世代的必修課：能源與AI科技」將同步線上直播，由中研院長廖俊智主持，邀請環變研究中心主任陳于高主講「人類的新使命—用潔淨能源來扭轉全球暖化的劣勢」、資訊所黃瀚萱副研究員主講「多模態生成式 AI 如何改變我們未來的日常生活」。還有更多互動體驗等著你，例如地球科學研究所「診斷火山的氣息」，利用監測技術，精確量測火山氣體；武俠迷別錯過中國文哲研究所「文哲論劍—實境及闖關活動」。

10月19日當天則將推出「院區70週年影像展」，回顧中研院重要大事記、建築歷史、地景地貌，影像展同步於線上展示，邀請民眾零時差欣賞學術殿堂的精彩歷程。展覽將為期至今年底，歡迎民眾前來參觀。

此外，11月9日南部院區還將首次開放，活動有關鍵議題研究中心「海洋超能力，發電超給力」帶你探索洋流發電的箇中奧秘。分子生物研究所「真菌：今晚～～想來點線蟲！」揭開真菌如何偵測線蟲的神祕費洛蒙。關鍵中心與環變研究中心合作推出「我們與海廢的距離」，介紹廢棄物在海洋中的可能傳輸途徑及影響，以及身處島國的我們如何做好準備。歷史語言研究所「就是你了！淘氣陶器寶貝」帶你親手壓製小陶罐，體驗DIY製陶樂趣。

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