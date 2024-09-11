全台濱海景點大公開：從北到南，探訪台灣最美的海岸線景點

對於熱愛大自然的旅人而言，台灣簡直是塊美麗寶地，台灣的海岸線更是無法抗拒的魅力所在。無論是北部的神秘岩石、東部的壯麗海景，還是南部的古老鹽田，這些濱海景點不僅是大自然的傑作，也承載著台灣人民與海洋共同生活的歷史與文化。這次的全台濱海景點懶人包，將帶你從北到南，一路探訪全台各地最美的濱海景點，讓你不論春夏秋冬，都能找到最適合放鬆心情的海岸角落！

全台7大濱海景點

淡水漁人碼頭

圖/ @yun.wander

位於台北近郊的淡水漁人碼頭，是台灣北部最具代表性的濱海景點之一。這裡擁有絕美的夕陽景色，每到黃昏，天空被染成金橘色，海水映照出斑斕的色彩，令人陶醉不已。碼頭上的情人橋更是情侶們打卡的熱門地標，牽手漫步其中，享受屬於彼此的浪漫時光。除了風景如畫，漁人碼頭周邊還有眾多餐廳與咖啡館，無論是品嚐當地海鮮還是悠閒地喝杯咖啡，都讓人流連忘返。

【淡水漁人碼頭】

地址：新北市淡水區觀海路漁人碼頭

野柳地質公園

圖/ @yun.wander

野柳地質公園位於新北市萬里區，是台灣北海岸最具代表性的自然景觀之一。這裡以奇特的地質景觀聞名，除了知名的女王頭，園區內還有許多形態各異的岩石，如仙女鞋、豆腐岩等，每一處都展現了大自然的鬼斧神工。遊客漫步在公園步道上，可以同時享受壯闊的海景與這些奇岩怪石，讓人彷彿置身於另一個世界。特別是在風平浪靜的日子裡，海浪輕輕拍打著岩石，這裡顯得格外寧靜且富有神秘感。

【野柳地質公園】

地址：新北市萬里區野柳村港東路167-1號

電話：02 24922016

開放時間：上午8:00至下午5:00

馬崗漁港

圖/ @yun.wander

馬崗漁港位於新北市貢寮區，是台灣東北角一個隱藏的珍寶。這座小漁村遠離都市喧囂，保留著濃厚的傳統漁村氛圍，讓人彷彿穿越回到過去的時光。村裡的居民多世代以捕魚為生，傳統的石頭屋給人一種樸實無華的感覺。漫步在村中，還可以聽到老人家講述海洋與漁業的故事，感受到濃厚的鄉土人情。無論是想要體驗台灣漁村的日常生活，還是單純來放鬆身心，馬崗漁村都值得一探。

【馬崗漁港】

地址：新北市貢寮區福連里馬崗

基隆正濱漁港

圖/ @yun.wander

基隆正濱漁港是台灣北部的一處色彩繽紛的港口景點。這裡的港邊建築群以鮮豔的色彩著稱，每一棟建築都披上了繽紛的色彩，成為拍照打卡的絕佳背景。漁港內的漁船排列整齊，隨著潮汐起伏，在夕陽的映照下，景色浪漫且動人。除了美麗的景致，這裡的海鮮餐廳提供新鮮的海產料理，讓人食指大動。無論是品味當地美食，還是感受漁港的濃厚人文風情，正濱漁港都會帶給你一個充滿色彩與驚喜的旅程。

【正濱漁港】

地址：基隆市中正區中正路正濱漁港

台東加路蘭遊憩區

圖/ @yun.wander

台東的加路蘭遊憩區，是台灣東海岸一個風景如畫的景點。這裡擁有無敵的海景和廣闊的草原，讓人彷彿置身於大自然的懷抱之中。遊憩區內設有許多觀景平台，從這些平台上可以俯瞰整片太平洋，感受海天一色的壯麗景象。加路蘭遊憩區不僅適合散步或騎自行車，還經常舉辦各種藝術展覽與活動，每年的東海岸大地藝術節都會在這裡舉辦，是結合自然與文化的絕佳去處。

【加路蘭遊憩區】

地址：台東縣台東市台11線加路蘭遊憩區

台南井仔腳瓦盤鹽田

圖/ @yun.wander

位於台南的井仔腳瓦盤鹽田，是一處富有歷史韻味的特殊景點。這裡曾經是台灣重要的鹽業生產基地，如今鹽田已經停止商業運作，但保留了完整的傳統鹽田景觀，成為了觀光的熱門景點。遊客可以親自參與傳統曬鹽的體驗，感受古老鹽業的魅力。特別是傍晚時分，當夕陽西下，鹽田中的鹽水倒映著火紅的天空，形成如鏡般的美麗景象，這裡的黃昏景致美得令人窒息。

【井仔腳瓦盤鹽田】

地址：台南市北門區西南郊復育鹽田

高雄柴山阿郎壹

高雄柴山阿郎壹，隱藏在喧鬧的城市之中，是一處尚未被大量遊客發現的天然美景，入口就在中山大學文學院後的柴山大路往前約200公尺處，這片海灘需要經過一段略為艱難的攀爬才能抵達，但當你踏上這片細緻的沙灘，眼前的壯麗海景會讓一切辛勞都顯得微不足道。寧靜的秘境海灘人煙稀少，是想要尋找靜謐與放鬆的旅人不可錯過的地方。

【柴山阿朗壹】

地址：高雄市鼓山區柴山大路31號

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