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天天簽到賺獎金！ 「虎航10周年慶」抽來回機票十張、最高送999元回饋金

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
台灣虎航推出「台虎十年 隨10起航 」周年慶活動。圖／聯合報系資料照片
台灣虎航推出「台虎十年 隨10起航 」周年慶活動。圖／聯合報系資料照片

虎迷們一定要追！　台灣虎航今年9月26日迎來開航10周年，台灣虎航今天宣布自9/12起推出一系列周年慶活動，包括天天簽到10在好賺、玩IG濾鏡抽虎禮、實體快閃活動抽10張機票等系列活動，9月份將各種優惠好康送好送滿！

圖／翻攝台灣虎航官網
圖／翻攝台灣虎航官網

「天天簽到10在好賺」活動時間自9/12早上10點起，至9/21晚間11點59分登場，凡具備tigerclub會員資格者，至指定活動網頁登錄會員相關資料，並參加每日問答，答對者即可進行當日簽到。只要簽到日累積滿5天者即可獲得300元回饋金，滿8天者獲得500元回饋金，滿10天者可獲得999元回饋金。

「玩IG濾鏡抽虎禮」則是兩人一組玩濾鏡默契大考驗，即日起至9/26晚間11點59分止，把遊戲結果截圖上傳至台灣虎航官方粉絲團的活動貼文留言處，就有機會獲得精選好禮。同時，還有實體熱血活動號召虎迷們參加「虎迷起飛趴」，於9/25到指定快閃地點集合，當天預計抽出9/26限定出發之限定航點來回機票共計10張。

圖／台灣虎航臉書粉專
圖／台灣虎航臉書粉專

另外，同步推出為期一年的「尊榮虎搭10送1」獎勵計畫。凡為台灣虎航tigerclub會員，於即日起至2025年9月25日止，會員記錄中完成搭乘台灣虎航任一航班且累計滿10趟次(即10個單程，如記錄中為1組來回機票，會直接判定為2趟次)，即可獲贈1組機票兌換序號；累計滿20趟次，即可獲贈2組機票兌換序號，依此類推。

【台虎十年 隨10起航】周年慶

活動網頁：https://10anniversary.tigerairtw.com/

活動一、虎迷起飛趴

活動時間 : 9/25 (三) 18:30 – 21:00

活動地點 : MAJI MAJI 集食行樂-貨櫃村 (捷運圓山站)

活動二、10在好賺 天天簽到領回饋金

活動時間 : 9/12(四) 10:00 – 9/21(六) 23:59

每天到活動網頁進行台虎問答簽到任務就送回饋金，集滿5天領300、滿8天領500、滿10天領999

活動三、10在好默契 玩IG濾鏡抽虎禮

活動時間 : 9/10(二) 12:00-9/26(四) 23:59

揪朋友一起玩台虎十周年「IG 濾鏡-默契大考驗」，並將遊戲結果截圖，於指定粉專下方「留言+附上遊戲結果截圖」，將在9/30前抽出10位得獎者。

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