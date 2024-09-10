韓國男神演員「李帝勳」要來了！住六福萬怡酒店就送見面會門票

住酒店送門票！韓國演員李帝勳出道20週年亞洲巡迴見面會將於9月29日在台北國際會議中心舉行，台北六福萬怡酒店推出限量「李帝勳亞洲巡迴見面會」住房專案，每晚9,199元起，包含兩張見面會B區門票、粉絲專屬福利，並提供入住高樓層客房與30樓行政貴賓廳的尊榮禮遇。該專案將於9月9日中午12點起開放預訂，限量十間，提供粉絲絕佳的便利住宿選擇。

圖／六福萬怡酒店提供

李帝勳憑藉《Signal》、《Move to Heaven》等作品為人熟知，此次見面會將是他出道20週年亞洲巡迴的一部分，並於晚間6點30分與台灣粉絲親密互動。活動地點TICC距離酒店僅8分鐘車程，交通方便，讓粉絲們可以輕鬆前往。更狂的是住宿即贈李帝勳出道二十週年台灣見面會B區門票兩張，並享有粉絲歡送、官方小卡兩版的粉絲福利。

圖／六福萬怡酒店提供

這次住房專案還包括30樓行政貴賓廳的獨家服務，讓粉絲在享受李帝勳的演出外，還能體驗一場完美的城市度假，感受台北迷人的景緻與藝術氛圍，喜歡帝勳的粉絲們趕快把握，限量僅10間喔。