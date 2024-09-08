「遠雄海洋公園」中秋屬兔0元！裝扮嫦娥玉兔優惠599元無限暢玩

自9月13日至9月18日，遠雄海洋公園將舉辦一系列精彩活動，歡迎民眾前來共度中秋佳節，尤其特別推出生肖屬兔者0元免費入園優惠，符合條件的遊客憑身份證明文件即可於活動期間免費入園。

圖／取自遠東海洋公園臉書粉絲專頁

遠雄海洋公園坐落於花蓮海岸，融合海洋生態與娛樂，讓遊客近距離接觸海洋動物，享受多元化的遊樂設施，是家庭出遊的最佳選擇。此次中秋屬兔0元優惠，限出生於民國28年、40年、52年、64年、76年、88年、100年的兔年遊客喔！

圖／取自遠東海洋公園臉書粉絲專頁

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另外，遠雄海洋公園邀請大家參加「嫦娥、吳剛、玉兔奔海洋」裝扮活動。只要遊客穿上嫦娥、吳剛或玉兔的指定服飾，並於入園時在公園入口處拍照打卡至Facebook或Instagram，即可享599元的超殺票價，活動不僅有趣，還增添了節日遊玩氣氛，讓全家大小都能在歡樂的環境中留下美好回憶，趕快揪團安排東部遊憩之旅吧！

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