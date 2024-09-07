日本環球買1送1！ 可樂旅遊「99搶搶購」一日快閃優惠 小資族必搶住宿999、買機票折999、高鐵旅遊69折

日本環球買一送一好康搶先看！ 可樂旅遊今年隆重推出「99搶搶購」一日快閃促銷，活動於9/9早上9點正式開賣，包含日本環球影城門票買一送一、國外自由行9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊全面69折等多重優惠，小資族搶便宜就趁這天快收藏！

九份人氣民宿「神隱國度」，雙人房一晚999元。圖／可樂旅遊提供

可樂旅遊「99搶搶購」限時促銷活動自9月9日上午9點至19點開跑，限時10小時，精選自由行、票券、訂房等商品，推出「限時折扣」及「限量搶購」雙重優惠。只要在活動期間輸入優惠代碼，即可享受國外自由行單筆9折(折抵無上限)、全球訂房及國外票券單筆9折(折抵上限1000元)、高鐵旅遊全面69折(折抵上限1000元)、國際機票單筆98折，機票優惠還有大韓航空折999元、德威航空折99元，每位會員、每個項目限用1次優惠代碼。

圖／翻攝德威航空官網

限量搶購則包括熱門的日本環球影城門票買一送一，及門票搭配關西樂享周遊券的組合。高鐵旅遊全品項69折，國內飯店最低999元起，推薦入住九份的「神隱國度」民宿，雙人房一晚只要999元，或剛開幕的「天成逸旅-舶寓高雄」一晚2,799元。另有，限量日、韓、東南亞上網卡5日下殺99元，出國的網路需求更加實惠便利。

天成逸旅-舶寓高雄，99搶搶購一晚2799元。圖／可樂旅遊提供

此外，可樂旅遊會員透過網頁或APP進行選購，再享全新「可樂旅遊幣」會員回饋計畫，消費累點可折抵商品優惠，折抵無上限。