快訊

土城午後大雷雨！疑雷擊釀樹倒砸車 車輛嚴重變形、2人送醫

止血？ 傳柯文哲遭押前說會給黨「交代」 民眾黨大老說話了

郵局出包！官兵重複撥薪金額逾3.8億 國防部出聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本環球買1送1！ 可樂旅遊「99搶搶購」一日快閃優惠 小資族必搶住宿999、買機票折999、高鐵旅遊69折

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

日本環球買一送一好康搶先看！ 可樂旅遊今年隆重推出「99搶搶購」一日快閃促銷，活動於9/9早上9點正式開賣，包含日本環球影城門票買一送一、國外自由行9折、國內飯店最低千元有找、高鐵旅遊全面69折等多重優惠，小資族搶便宜就趁這天快收藏！

九份人氣民宿「神隱國度」，雙人房一晚999元。圖／可樂旅遊提供
九份人氣民宿「神隱國度」，雙人房一晚999元。圖／可樂旅遊提供

可樂旅遊「99搶搶購」限時促銷活動自9月9日上午9點至19點開跑，限時10小時，精選自由行、票券、訂房等商品，推出「限時折扣」及「限量搶購」雙重優惠。只要在活動期間輸入優惠代碼，即可享受國外自由行單筆9折(折抵無上限)、全球訂房及國外票券單筆9折(折抵上限1000元)、高鐵旅遊全面69折(折抵上限1000元)、國際機票單筆98折，機票優惠還有大韓航空折999元、德威航空折99元，每位會員、每個項目限用1次優惠代碼。

圖／翻攝德威航空官網
圖／翻攝德威航空官網

限量搶購則包括熱門的日本環球影城門票買一送一，及門票搭配關西樂享周遊券的組合。高鐵旅遊全品項69折，國內飯店最低999元起，推薦入住九份的「神隱國度」民宿，雙人房一晚只要999元，或剛開幕的「天成逸旅-舶寓高雄」一晚2,799元。另有，限量日、韓、東南亞上網卡5日下殺99元，出國的網路需求更加實惠便利。

天成逸旅-舶寓高雄，99搶搶購一晚2799元。圖／可樂旅遊提供
天成逸旅-舶寓高雄，99搶搶購一晚2799元。圖／可樂旅遊提供

此外，可樂旅遊會員透過網頁或APP進行選購，再享全新「可樂旅遊幣」會員回饋計畫，消費累點可折抵商品優惠，折抵無上限。

編輯推薦

機票 高鐵

相關新聞

最終場！「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火熱鬧精彩 還有水舞與無人機雷射表演

一起來看煙火！「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於9月8日（周日）隆重登場，當晚的活動從7點開始，先有情人橋水舞燈光秀與無人機展演熱場，接著於8點在淡水河上施放精彩的高低空煙火秀。這場煙火秀以「夢幻港灣之夜」為主題，煙火設計靈感源自淡水的獨特景觀，保證精彩！

日本環球買1送1！ 可樂旅遊「99搶搶購」一日快閃優惠 小資族必搶住宿999、買機票折999、高鐵旅遊69折

日本環球買1送1！ 可樂旅遊「99搶搶購」一日快閃優惠 小資族必搶住宿999、買機票折999、高鐵旅遊69折

0元解鎖不是夢！5大Klook「美夢成真系列」旅遊夢想清單 快上網登記

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊和休閒娛樂預訂平台歡慶10週年，將陸續帶來一連串令人興奮的活動與優惠！日前重磅推出「美夢成真系列體驗」，像是和世界冠軍於瑞士少女峰滑雪、於馬爾地夫私人島嶼星空下與鯨鯊共泳等

全台最大600台扭蛋機來了！ 「萬代扭蛋」台灣一號店9／8開幕 進駐「桃知道」必逛樓層品牌一次看

全台最大600台扭蛋機！ 「萬代扭蛋」台灣一號店9／8開幕 進駐「桃知道」必逛樓層品牌推薦一次看

台灣飛清邁6日機場加酒KKday最低免11000元！9月底訂購再享買3000送300優惠

快衝泰國清邁！根據交通部觀光署最新統計，今年上半年台灣赴東南亞旅遊人數突破百萬人次，泰國延長免簽證再掀熱潮，成為第二大熱門旅遊目的地。為了搶攻年底涼季檔期，KKday祭出超殺優惠，KKday日前推出清邁6日最低機加酒10,999元起，無論是來回機票、機加酒、還是一日遊通通有折扣，輕鬆探索清邁古城風情，9月底前購買還享滿3,000送300的限時優惠，快來搶好康！

2024基隆旅遊新景點！ 潮境公園「恐龍AR生態園區」試營運免費體驗 恐龍迷探索暴龍、三角龍零距離

2024基隆旅遊新景點！ 潮境公園「恐龍AR生態園區」試營運免費體驗 恐龍迷探索暴龍、三角龍零距離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。