全台最大600台扭蛋機來了！ 「萬代扭蛋」台灣一號店9／8開幕 進駐「桃知道」必逛樓層品牌一次看
桃園人又要歡呼了！ 日前公布桃園新商場「桃知道 GELEVEN PLAZA」展開全館試營運，最新消息再一彈，萬代官方扭蛋專賣店（簡稱GBO）台灣一號店正式登台，預計於9/8上午11點30分在桃知道3樓開幕登場，有超過600台扭蛋機，堪稱海外最多，連日本才剛上市的巨大扭蛋也會出現哦！
萬代台灣GBO有感於台灣朋友對於萬代扭蛋的熱愛，全新機台強勢登台，將帶來機台數超過600面以上，可以說是日本地區以外最多，不論形狀是圓的、扁的都有，將帶來扭蛋嶄新樂趣。
此外，日本才剛上市的「巨大扭蛋」也會出現在現場，開幕期間還有滿額贈限定好禮，填問卷就送The Secret of GASHAPON 漫畫小冊，讓扭蛋迷扭到嗨爆！
而全館試營運的「桃知道 GELEVEN PLAZA」綜合新商場，與有著「最美圖書館」封號的桃園市立圖書館新總館串聯，匯集了威秀影城、咖啡輕食、異國美食、療癒系文創小物等多種設施，打造桃園一日生活圈，一起來看看完整樓層品牌一次逛！
「桃知道」樓層品牌介紹：
1樓、【饗樂趣桃．園】包含咖啡輕食、異國美食、最美書店
．Mister Donut 桃園總圖門市
．喜樂紅豆餅
．7-11 桃園總圖門市（Hello kitty 概念店）
．星巴克桃園總圖門市
．WIRED TOKYO 桃園藝文店
．TSUTAYA BOOKSTORE 桃園藝文店
．金色三麥桃園藝文店
．法國的秘密甜點桃園店
．繼光香香雞桃園藝文專櫃
2樓、【飲餐食研．所】有手搖飲品、美食料理與文創小物店
．涓豆腐 桃園藝文店
．德國農莊 B&G TEA BAR
．雞湯大叔桃園藝文店
．星奇市桃知道門市
3樓、【創藝潮展．場】有全台最大扭蛋旗艦店、展覽、文創選物店
．GBO 官方旗艦店
．52TOYS官方旗艦店
．十二籃選物
．印象派光影藝術展
4樓、【映畫視界．觀】為藝文特區第一家影城、桃園第二家威秀影城
．桃知道威秀影城
【台灣GBO一號店】
活動資訊：2024/09/08(日) GBO 11:30正式開幕 (僅開幕當天上午與桃知道賣場營業時間有異，開幕後恢復正常營業時間。)
營業時間：週日～週四 11：00-21：30、週五～週六 11：00-22：00
【桃知道 GELEVEN PLAZA】
營業地址：桃園市桃園區南平路301號（鄰近桃園圖書館新總館）
服務電話：03-3469900
營業時間：週日～週四11:00-21:30；週五～週六及例假日前一天 11:00-22:00
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