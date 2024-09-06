全台最大600台扭蛋機來了！ 「萬代扭蛋」台灣一號店9／8開幕 進駐「桃知道」必逛樓層品牌一次看

桃園人又要歡呼了！ 日前公布桃園新商場「桃知道 GELEVEN PLAZA」展開全館試營運，最新消息再一彈，萬代官方扭蛋專賣店（簡稱GBO）台灣一號店正式登台，預計於9/8上午11點30分在桃知道3樓開幕登場，有超過600台扭蛋機，堪稱海外最多，連日本才剛上市的巨大扭蛋也會出現哦！

圖／翻攝GBO Taiwan臉書

萬代台灣GBO有感於台灣朋友對於萬代扭蛋的熱愛，全新機台強勢登台，將帶來機台數超過600面以上，可以說是日本地區以外最多，不論形狀是圓的、扁的都有，將帶來扭蛋嶄新樂趣。

此外，日本才剛上市的「巨大扭蛋」也會出現在現場，開幕期間還有滿額贈限定好禮，填問卷就送The Secret of GASHAPON 漫畫小冊，讓扭蛋迷扭到嗨爆！

日本巨大扭蛋也會出現。圖／翻攝Gashapon Bandai Official

而全館試營運的「桃知道 GELEVEN PLAZA」綜合新商場，與有著「最美圖書館」封號的桃園市立圖書館新總館串聯，匯集了威秀影城、咖啡輕食、異國美食、療癒系文創小物等多種設施，打造桃園一日生活圈，一起來看看完整樓層品牌一次逛！

坐落於桃園藝文特區的「桃知道」商場。圖／威秀影城提供

「桃知道」樓層品牌介紹： 1樓、【饗樂趣桃．園】包含咖啡輕食、異國美食、最美書店 Mister Donut。圖／翻攝桃知道臉書 ．Mister Donut 桃園總圖門市 ．喜樂紅豆餅 ．7-11 桃園總圖門市（Hello kitty 概念店） ．星巴克桃園總圖門市 ．WIRED TOKYO 桃園藝文店 ．TSUTAYA BOOKSTORE 桃園藝文店 ．金色三麥桃園藝文店 ．法國的秘密甜點桃園店 ．繼光香香雞桃園藝文專櫃 7-ELEVEN的Hello Kitty概念店。圖／翻攝桃知道臉書 2樓、【飲餐食研．所】有手搖飲品、美食料理與文創小物店 ．涓豆腐 桃園藝文店 ．德國農莊 B&G TEA BAR ．雞湯大叔桃園藝文店 ．星奇市桃知道門市 涓豆腐。圖／翻攝桃知道臉書 POP CIRCUS星奇市。圖／翻攝桃知道臉書 3樓、【創藝潮展．場】有全台最大扭蛋旗艦店、展覽、文創選物店 ．GBO 官方旗艦店 ．52TOYS官方旗艦店 ．十二籃選物 ．印象派光影藝術展 印象派光影藝術展。圖／翻攝桃知道臉書 4樓、【映畫視界．觀】為藝文特區第一家影城、桃園第二家威秀影城 ．桃知道威秀影城 桃知道威秀影城。圖／威秀影城提供

【台灣GBO一號店】

活動資訊：2024/09/08(日) GBO 11:30正式開幕 (僅開幕當天上午與桃知道賣場營業時間有異，開幕後恢復正常營業時間。)

營業時間：週日～週四 11：00-21：30、週五～週六 11：00-22：00

【桃知道 GELEVEN PLAZA】

營業地址：桃園市桃園區南平路301號（鄰近桃園圖書館新總館）

服務電話：03-3469900

營業時間：週日～週四11:00-21:30；週五～週六及例假日前一天 11:00-22:00