快訊

剩柯文哲還在猶豫！京華城案「第4名」羈押被告 應曉薇今抗告

果粉開心！iPhone 16 Pro系列鏡頭升級 滅絕iPhone 15 Pro拍照「一大痛點」

別再帶它登機了！超夯行李箱「近裸身」上秤 空姐曝結果勸世：哪間能帶？

全台最大600台扭蛋機來了！ 「萬代扭蛋」台灣一號店9／8開幕 進駐「桃知道」必逛樓層品牌一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝GBO Taiwan臉書、桃知道臉書、威秀影城提供
圖／翻攝GBO Taiwan臉書、桃知道臉書、威秀影城提供

桃園人又要歡呼了！　日前公布桃園新商場「桃知道 GELEVEN PLAZA」展開全館試營運，最新消息再一彈，萬代官方扭蛋專賣店（簡稱GBO）台灣一號店正式登台，預計於9/8上午11點30分在桃知道3樓開幕登場，有超過600台扭蛋機，堪稱海外最多，連日本才剛上市的巨大扭蛋也會出現哦！

圖／翻攝GBO Taiwan臉書
圖／翻攝GBO Taiwan臉書

萬代台灣GBO有感於台灣朋友對於萬代扭蛋的熱愛，全新機台強勢登台，將帶來機台數超過600面以上，可以說是日本地區以外最多，不論形狀是圓的、扁的都有，將帶來扭蛋嶄新樂趣。

此外，日本才剛上市的「巨大扭蛋」也會出現在現場，開幕期間還有滿額贈限定好禮，填問卷就送The Secret of GASHAPON 漫畫小冊，讓扭蛋迷扭到嗨爆！

日本巨大扭蛋也會出現。圖／翻攝Gashapon Bandai Official
日本巨大扭蛋也會出現。圖／翻攝Gashapon Bandai Official

而全館試營運的「桃知道 GELEVEN PLAZA」綜合新商場，與有著「最美圖書館」封號的桃園市立圖書館新總館串聯，匯集了威秀影城、咖啡輕食、異國美食、療癒系文創小物等多種設施，打造桃園一日生活圈，一起來看看完整樓層品牌一次逛！

坐落於桃園藝文特區的「桃知道」商場。圖／威秀影城提供
坐落於桃園藝文特區的「桃知道」商場。圖／威秀影城提供

「桃知道」樓層品牌介紹：

1樓、【饗樂趣桃．園】包含咖啡輕食、異國美食、最美書店

Mister Donut。圖／翻攝桃知道臉書
Mister Donut。圖／翻攝桃知道臉書

．Mister Donut 桃園總圖門市

．喜樂紅豆餅

．7-11 桃園總圖門市（Hello kitty 概念店）

．星巴克桃園總圖門市

．WIRED TOKYO 桃園藝文店

．TSUTAYA BOOKSTORE 桃園藝文店

．金色三麥桃園藝文店

．法國的秘密甜點桃園店

．繼光香香雞桃園藝文專櫃

7-ELEVEN的Hello Kitty概念店。圖／翻攝桃知道臉書
7-ELEVEN的Hello Kitty概念店。圖／翻攝桃知道臉書

2樓、【飲餐食研．所】有手搖飲品、美食料理與文創小物店

．涓豆腐 桃園藝文店

．德國農莊 B&G TEA BAR

．雞湯大叔桃園藝文店

．星奇市桃知道門市

涓豆腐。圖／翻攝桃知道臉書
涓豆腐。圖／翻攝桃知道臉書

POP CIRCUS星奇市。圖／翻攝桃知道臉書
POP CIRCUS星奇市。圖／翻攝桃知道臉書

3樓、【創藝潮展．場】有全台最大扭蛋旗艦店、展覽、文創選物店

．GBO 官方旗艦店

．52TOYS官方旗艦店

．十二籃選物

．印象派光影藝術展

印象派光影藝術展。圖／翻攝桃知道臉書
印象派光影藝術展。圖／翻攝桃知道臉書

4樓、【映畫視界．觀】為藝文特區第一家影城、桃園第二家威秀影城

．桃知道威秀影城

桃知道威秀影城。圖／威秀影城提供
桃知道威秀影城。圖／威秀影城提供

【台灣GBO一號店】

活動資訊：2024/09/08(日) GBO 11:30正式開幕 (僅開幕當天上午與桃知道賣場營業時間有異，開幕後恢復正常營業時間。)

營業時間：週日～週四 11：00-21：30、週五～週六 11：00-22：00

【桃知道 GELEVEN PLAZA】

營業地址：桃園市桃園區南平路301號（鄰近桃園圖書館新總館）

服務電話：03-3469900

營業時間：週日～週四11:00-21:30；週五～週六及例假日前一天 11:00-22:00

編輯推薦

相關新聞

全台最大600台扭蛋機來了！ 「萬代扭蛋」台灣一號店9／8開幕 進駐「桃知道」必逛樓層品牌一次看

全台最大600台扭蛋機！ 「萬代扭蛋」台灣一號店9／8開幕 進駐「桃知道」必逛樓層品牌推薦一次看

台灣飛清邁6日機場加酒KKday最低免11000元！9月底訂購再享買3000送300優惠

快衝泰國清邁！根據交通部觀光署最新統計，今年上半年台灣赴東南亞旅遊人數突破百萬人次，泰國延長免簽證再掀熱潮，成為第二大熱門旅遊目的地。為了搶攻年底涼季檔期，KKday祭出超殺優惠，KKday日前推出清邁6日最低機加酒10,999元起，無論是來回機票、機加酒、還是一日遊通通有折扣，輕鬆探索清邁古城風情，9月底前購買還享滿3,000送300的限時優惠，快來搶好康！

2024基隆旅遊新景點！ 潮境公園「恐龍AR生態園區」試營運免費體驗 恐龍迷探索暴龍、三角龍零距離

2024基隆旅遊新景點！ 潮境公園「恐龍AR生態園區」試營運免費體驗 恐龍迷探索暴龍、三角龍零距離

浪漫「9月雪」降臨大溪！ 「2024桃園韭菜花節」全台最大雪白韭菜花田 黃色小屋+藝術裝置必打卡

浪漫「9月雪」降臨大溪！ 「2024桃園韭菜花節」全台最大雪白韭菜花田 黃色小屋+藝術裝置必打卡

虹夕諾雅谷關「秋蘊泰雅」豐收饗宴 感受秋之美好

「虹夕諾雅谷關」將於10／2～12／5，推出以泰雅族人的豐收季節為主題的「秋蘊泰雅」限定專案。活動內涵受到谷關當地泰雅族人文化與生活啟發，結合飲食、工藝和文化等，邀旅客品味一系列的深度體驗。...

全台最美旅宿！墾丁「W-Villa」突熄燈 粉絲滿滿不捨

「台灣最美設計旅宿」停業了！曾經在2023年於「易遊網」所舉辦的全台最美飯店票選活動中，拿下「台灣最美設計旅宿」的「墾丁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。