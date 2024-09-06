華航推出秋遊優惠 全航線72折起

秋遊來臨，華航（2610）推出即日起至9月26日，為期21天的秋遊促銷正式開跑，全航線最低72折起，涵蓋旅遊日期從9月6日至2025年3月31日止，另16號會員日也同步推出「歐洲 ‧ 九州自在飛」促銷優惠活動，華航網站購買台北出發至日本福岡、熊本、鹿兒島最低只要6,888元起(未稅)，或直飛歐洲法蘭克福、羅馬只要2萬4,600元起(未稅)，也可自由搭配不同點進出。

華航6日指出，台灣出發全航線限時優惠 72 折起，經濟艙來回未稅票價台北-香港3,145元起，台北－馬尼拉 3,690 元起、台北－新加坡 5,166 元起、台北－首爾5,950 元起，萬元有找旅客輕鬆暢遊亞洲各大城市；華航澳洲航線全面促銷，布里斯本、雪梨兩萬有找；華航直飛北美 6 大航點，台北-西雅圖最優惠只要20,145元起、台北-舊金山19,190元起。

此外，華航每月16日推出「華航會員日」，為會員提供專屬購票優惠，9月16日恰逢華航會員日推出滿一周年，驚喜推出「年終祈福 · 在富士山下跨年」靜岡特別航班，台北-靜岡往返加班機，2024年12月28日CI2168台北-靜岡，以及2025年1月3日CI2169靜岡-台北航班，經濟艙來回只需5,000元 (未稅)，還可自由搭配日本其他航點進出，規劃最完美的日本富士山年終之旅。

為推廣靜岡旅遊，華航與靜岡縣駐台辦事處攜手合作，搭乘12月28日 CI2168桃園-靜岡班機，旅客將獲得靜岡縣廳提供獨家紀念品，包含帆布袋、行李吊牌、行李束帶、收納袋及TOICA日本交通卡，充滿童趣又別具紀念意義。

另外，華航也在6日會員日也同步推出「歐洲 ‧ 九州自在飛」促銷優惠活動，想要自在暢遊歐洲、九州不設限，千萬不要錯過這次華航會員日優惠，華航網站購買台北出發至日本福岡、熊本、鹿兒島最低只要6,888元起(未稅)，或直飛歐洲法蘭克福、羅馬只要24,600元起(未稅)，也可自由搭配不同點進出。