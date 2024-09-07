最終場！「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火熱鬧精彩 還有水舞與無人機雷射表演

一起來看煙火！「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於9月8日（周日）隆重登場，當晚的活動從7點開始，先有情人橋水舞燈光秀與無人機展演熱場，接著於8點在淡水河上施放精彩的高低空煙火秀。這場煙火秀以「夢幻港灣之夜」為主題，煙火設計靈感源自淡水的獨特景觀，保證精彩！

2024-09-07 12:00