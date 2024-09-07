快訊

土城午後大雷雨！疑雷擊釀樹倒砸車 車輛嚴重變形、2人送醫

止血？ 傳柯文哲遭押前說會給黨「交代」 民眾黨大老說話了

郵局出包！官兵重複撥薪金額逾3.8億 國防部出聲了

最終場！「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火熱鬧精彩 還有水舞與無人機雷射表演

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／新北市漁業處提供
圖／新北市漁業處提供

一起來看煙火！「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於9月8日（周日）隆重登場，當晚的活動從7點開始，先有情人橋水舞燈光秀與無人機展演熱場，接著於8點在淡水河上施放精彩的高低空煙火秀。這場煙火秀以「夢幻港灣之夜」為主題，煙火設計靈感源自淡水的獨特景觀，保證精彩！

圖／新北市漁業處提供
圖／新北市漁業處提供

此回特別以8吋高空橢圓形煙火象徵情人橋的橋面結構，低空虎尾煙火則代表大橋的纜繩，最後以大扇、山形等特效煙火為本次仲夏繽紛樂活動畫下完美句點。煙火結束後，現場還有人氣女團HUR帶來壓軸演出，讓現場氣氛持續高漲。此外，港區的光雕水舞秀與情人橋的雷射燈光秀將一直持續到晚上9點前，觀眾還可前往木棧道商店街和市集，享受美食與購物的樂趣。這場活動提供了豐富的視覺與聽覺享受，將為所有遊客帶來一個難忘的浪漫夜晚。

圖／新北市漁業處提供
圖／新北市漁業處提供

當日為了方便民眾前往觀賞煙火，公車、捷運及輕軌將加開班次。建議民眾搭乘大眾運輸，從捷運紅樹林站轉乘輕軌，或從捷運淡水站轉乘紅26公車前往漁人碼頭。此外，當日早上10點開始，漁人碼頭停車場將進行一次性收費，車位有限，港區外圍部分道路也將開放臨時停車。新北市漁業處建議，除了漁人碼頭外，八里觀海長堤、十三行文化公園等地也是觀賞煙火的絕佳地點。更多活動與交通資訊，請關注「漁樂快爆」FB粉絲專頁。

圖／新北市漁業處提供
圖／新北市漁業處提供

圖／新北市漁業處提供
圖／新北市漁業處提供

圖／新北市漁業處提供
圖／新北市漁業處提供

編輯推薦

公園 市集 淡水 煙火秀

相關新聞

最終場！「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火熱鬧精彩 還有水舞與無人機雷射表演

一起來看煙火！「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於9月8日（周日）隆重登場，當晚的活動從7點開始，先有情人橋水舞燈光秀與無人機展演熱場，接著於8點在淡水河上施放精彩的高低空煙火秀。這場煙火秀以「夢幻港灣之夜」為主題，煙火設計靈感源自淡水的獨特景觀，保證精彩！

日本環球買1送1！ 可樂旅遊「99搶搶購」一日快閃優惠 小資族必搶住宿999、買機票折999、高鐵旅遊69折

日本環球買1送1！ 可樂旅遊「99搶搶購」一日快閃優惠 小資族必搶住宿999、買機票折999、高鐵旅遊69折

0元解鎖不是夢！5大Klook「美夢成真系列」旅遊夢想清單 快上網登記

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊和休閒娛樂預訂平台歡慶10週年，將陸續帶來一連串令人興奮的活動與優惠！日前重磅推出「美夢成真系列體驗」，像是和世界冠軍於瑞士少女峰滑雪、於馬爾地夫私人島嶼星空下與鯨鯊共泳等

全台最大600台扭蛋機來了！ 「萬代扭蛋」台灣一號店9／8開幕 進駐「桃知道」必逛樓層品牌一次看

全台最大600台扭蛋機！ 「萬代扭蛋」台灣一號店9／8開幕 進駐「桃知道」必逛樓層品牌推薦一次看

台灣飛清邁6日機場加酒KKday最低免11000元！9月底訂購再享買3000送300優惠

快衝泰國清邁！根據交通部觀光署最新統計，今年上半年台灣赴東南亞旅遊人數突破百萬人次，泰國延長免簽證再掀熱潮，成為第二大熱門旅遊目的地。為了搶攻年底涼季檔期，KKday祭出超殺優惠，KKday日前推出清邁6日最低機加酒10,999元起，無論是來回機票、機加酒、還是一日遊通通有折扣，輕鬆探索清邁古城風情，9月底前購買還享滿3,000送300的限時優惠，快來搶好康！

2024基隆旅遊新景點！ 潮境公園「恐龍AR生態園區」試營運免費體驗 恐龍迷探索暴龍、三角龍零距離

2024基隆旅遊新景點！ 潮境公園「恐龍AR生態園區」試營運免費體驗 恐龍迷探索暴龍、三角龍零距離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。