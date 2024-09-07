最終場！「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火熱鬧精彩 還有水舞與無人機雷射表演
一起來看煙火！「2024淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」煙火秀將於9月8日（周日）隆重登場，當晚的活動從7點開始，先有情人橋水舞燈光秀與無人機展演熱場，接著於8點在淡水河上施放精彩的高低空煙火秀。這場煙火秀以「夢幻港灣之夜」為主題，煙火設計靈感源自淡水的獨特景觀，保證精彩！
此回特別以8吋高空橢圓形煙火象徵情人橋的橋面結構，低空虎尾煙火則代表大橋的纜繩，最後以大扇、山形等特效煙火為本次仲夏繽紛樂活動畫下完美句點。煙火結束後，現場還有人氣女團HUR帶來壓軸演出，讓現場氣氛持續高漲。此外，港區的光雕水舞秀與情人橋的雷射燈光秀將一直持續到晚上9點前，觀眾還可前往木棧道商店街和市集，享受美食與購物的樂趣。這場活動提供了豐富的視覺與聽覺享受，將為所有遊客帶來一個難忘的浪漫夜晚。
當日為了方便民眾前往觀賞煙火，公車、捷運及輕軌將加開班次。建議民眾搭乘大眾運輸，從捷運紅樹林站轉乘輕軌，或從捷運淡水站轉乘紅26公車前往漁人碼頭。此外，當日早上10點開始，漁人碼頭停車場將進行一次性收費，車位有限，港區外圍部分道路也將開放臨時停車。新北市漁業處建議，除了漁人碼頭外，八里觀海長堤、十三行文化公園等地也是觀賞煙火的絕佳地點。更多活動與交通資訊，請關注「漁樂快爆」FB粉絲專頁。
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