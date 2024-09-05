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飛機餐吃一半！土耳其航空返台前2小時遇亂流 「上下狂震」氧氣罩也掉了

中央社／ 桃園機場5日電
土耳其航空TK24航班5日返台途中遇強勁亂流，造成2名機組員及4名旅客受傷，下機後除頸部受傷民眾送醫外，其他旅客及機組員皆婉拒前往醫院。中央社
土耳其航空TK24航班5日返台途中遇強勁亂流，造成2名機組員及4名旅客受傷，下機後除頸部受傷民眾送醫外，其他旅客及機組員皆婉拒前往醫院。中央社

土耳其航空TK24航班今天返台途中遭遇亂流班機劇烈搖晃，由於正值用餐時間，現場物件與餐飲四散，造成2名機組員及4名旅客受傷，其中1名頸部受傷旅客送醫治療，其餘人婉拒送醫。

桃園國際機場公司晚間表示，下午4時59分接獲通知，土耳其航空伊斯坦堡飛往台北，表定5時55分落地的TK24航班，因遭逢亂流需機場救護支援，機場公司消防大隊立即出動2輛救護車、包括竹圍分隊等地區消防隊支援4部救護車、機場緊急醫療聯新醫院出動1部救護車，共7車及醫療人員也至現場待命，同時通報CIQS通關單位準備旅客通關事宜。

機場公司說，班機共214名旅客、組員人員17名，航機降落後，立即由聯新人員進行檢傷及急救作業，除1名旅客坐輪椅由聯新救護車後送林口長庚醫院外，其餘旅客機組員婉拒送醫，與其他旅客正常入關，後續機場公司將依強制性報告飛安相關事件處理原則，發送飛安初報表至民航局並複式通報國家運輸安全調查委員會。

根據知情人士指出，班機上有4名民眾分別受到掉落物打傷頭、手部受傷及頸部受傷等，另外還有2名機組員受傷，但除了頸部受傷民眾送醫，其他旅客及機組員則是婉拒。

頸部受傷乘客的家屬表示，原本一切順利，大家也開始用餐，但班機卻突然劇烈上下搖動，很多東西都掉下來，後方乘客還被掉落重物打到頭，下機後家人因脖子不舒服，決定前往醫院就醫。

不願具名的男性乘客表示，他們是參加11天旅行的團客，原本是搭乘昨天班機，但因班機延誤才順延至今天的班機返台，原本飛行相當順利，直到抵達台灣前2小時開始用餐，卻突然遭遇亂流，班機上下震動厲害、大家都雞飛狗跳，雖然只有一下子，但氧氣面罩都掉了下來、餐飲也四處飛散，大家都嚇到了，現場亂成一團。

至於另一名受傷旅客則認為，他只受到了輕傷，回家自己擦藥就好了，沒必要特別到醫院去就醫。

土耳其航空TK24航班5日返台途中遭遇亂流，班機劇烈搖晃，導致多人受傷，其中一名頸部受傷旅客下機後送醫治療，其餘人婉拒送醫。中央社
土耳其航空TK24航班5日返台途中遭遇亂流，班機劇烈搖晃，導致多人受傷，其中一名頸部受傷旅客下機後送醫治療，其餘人婉拒送醫。中央社

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