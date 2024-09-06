台灣飛清邁6日機場加酒KKday最低免11000元！9月底訂購再享買3000送300優惠

快衝泰國清邁！根據交通部觀光署最新統計，今年上半年台灣赴東南亞旅遊人數突破百萬人次，泰國延長免簽證再掀熱潮，成為第二大熱門旅遊目的地。為了搶攻年底涼季檔期，KKday祭出超殺優惠，KKday日前推出清邁6日最低機加酒10,999元起，無論是來回機票、機加酒、還是一日遊通通有折扣，輕鬆探索清邁古城風情，9月底前購買還享滿3,000送300的限時優惠，快來搶好康！

圖／KKday提供

KKday的超值清邁行程保證讓人心動不已，清邁來回機票只要8,888元起，還含一晚市區住宿！機加酒行程多樣選擇，五日行程16,999元起，六日行程10,999元起，搭配超值禮品和限量贈送，讓你輕鬆飛清邁！想要來點特別的？大象保育體驗、夜間動物園、清邁古城手工藝一日等一次滿足，價格也只要幾百元起，保證好玩又划算！

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當然，絕不能錯過的還有每年萬人期待的清邁天燈節！11月15日盛大登場，KKday也推出各大場地門票及接送行程，讓你一睹萬人放天燈的浪漫場景，售價2,440元起。想要更奢華的享受？入住清邁五星級山區度假村「VERANDA HIGH RESORT」，3天2夜行程只要7,110元起，不僅擁抱山林美景，還能感受最悠閒的假期氛圍，趕快訂起來了！

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