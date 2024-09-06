快訊

剩柯文哲還在猶豫！京華城案「第4名」羈押被告 應曉薇今抗告

果粉開心！iPhone 16 Pro系列鏡頭升級 滅絕iPhone 15 Pro拍照「一大痛點」

別再帶它登機了！超夯行李箱「近裸身」上秤 空姐曝結果勸世：哪間能帶？

台灣飛清邁6日機場加酒KKday最低免11000元！9月底訂購再享買3000送300優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／KKday提供
圖／KKday提供

快衝泰國清邁！根據交通部觀光署最新統計，今年上半年台灣赴東南亞旅遊人數突破百萬人次，泰國延長免簽證再掀熱潮，成為第二大熱門旅遊目的地。為了搶攻年底涼季檔期，KKday祭出超殺優惠，KKday日前推出清邁6日最低機加酒10,999元起，無論是來回機票、機加酒、還是一日遊通通有折扣，輕鬆探索清邁古城風情，9月底前購買還享滿3,000送300的限時優惠，快來搶好康！

圖／KKday提供
圖／KKday提供

KKday的超值清邁行程保證讓人心動不已，清邁來回機票只要8,888元起，還含一晚市區住宿！機加酒行程多樣選擇，五日行程16,999元起，六日行程10,999元起，搭配超值禮品和限量贈送，讓你輕鬆飛清邁！想要來點特別的？大象保育體驗、夜間動物園、清邁古城手工藝一日等一次滿足，價格也只要幾百元起，保證好玩又划算！

圖／KKday提供
圖／KKday提供

圖／KKday提供
圖／KKday提供

圖／KKday提供
圖／KKday提供

當然，絕不能錯過的還有每年萬人期待的清邁天燈節！11月15日盛大登場，KKday也推出各大場地門票及接送行程，讓你一睹萬人放天燈的浪漫場景，售價2,440元起。想要更奢華的享受？入住清邁五星級山區度假村「VERANDA HIGH RESORT」，3天2夜行程只要7,110元起，不僅擁抱山林美景，還能感受最悠閒的假期氛圍，趕快訂起來了！

圖／KKday提供
圖／KKday提供

圖／KKday提供
圖／KKday提供

編輯推薦

東南亞 機票 觀光

相關新聞

全台最大600台扭蛋機來了！ 「萬代扭蛋」台灣一號店9／8開幕 進駐「桃知道」必逛樓層品牌一次看

全台最大600台扭蛋機！ 「萬代扭蛋」台灣一號店9／8開幕 進駐「桃知道」必逛樓層品牌推薦一次看

台灣飛清邁6日機場加酒KKday最低免11000元！9月底訂購再享買3000送300優惠

快衝泰國清邁！根據交通部觀光署最新統計，今年上半年台灣赴東南亞旅遊人數突破百萬人次，泰國延長免簽證再掀熱潮，成為第二大熱門旅遊目的地。為了搶攻年底涼季檔期，KKday祭出超殺優惠，KKday日前推出清邁6日最低機加酒10,999元起，無論是來回機票、機加酒、還是一日遊通通有折扣，輕鬆探索清邁古城風情，9月底前購買還享滿3,000送300的限時優惠，快來搶好康！

2024基隆旅遊新景點！ 潮境公園「恐龍AR生態園區」試營運免費體驗 恐龍迷探索暴龍、三角龍零距離

2024基隆旅遊新景點！ 潮境公園「恐龍AR生態園區」試營運免費體驗 恐龍迷探索暴龍、三角龍零距離

浪漫「9月雪」降臨大溪！ 「2024桃園韭菜花節」全台最大雪白韭菜花田 黃色小屋+藝術裝置必打卡

浪漫「9月雪」降臨大溪！ 「2024桃園韭菜花節」全台最大雪白韭菜花田 黃色小屋+藝術裝置必打卡

虹夕諾雅谷關「秋蘊泰雅」豐收饗宴 感受秋之美好

「虹夕諾雅谷關」將於10／2～12／5，推出以泰雅族人的豐收季節為主題的「秋蘊泰雅」限定專案。活動內涵受到谷關當地泰雅族人文化與生活啟發，結合飲食、工藝和文化等，邀旅客品味一系列的深度體驗。...

全台最美旅宿！墾丁「W-Villa」突熄燈 粉絲滿滿不捨

「台灣最美設計旅宿」停業了！曾經在2023年於「易遊網」所舉辦的全台最美飯店票選活動中，拿下「台灣最美設計旅宿」的「墾丁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。