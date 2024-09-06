0元解鎖不是夢！5大Klook「美夢成真系列」旅遊夢想清單 快上網登記

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊和休閒娛樂預訂平台歡慶10週年，將陸續帶來一連串令人興奮的活動與優惠！日前重磅推出「美夢成真系列體驗」，像是和世界冠軍於瑞士少女峰滑雪、於馬爾地夫私人島嶼星空下與鯨鯊共泳等，讓過去在旅客心目中難以實現的夢幻體驗，有機會幫你美夢成真。即日起至10/31，前往活動頁面選擇希望參與的體驗並完成指定步驟，就有機會以0元解鎖夢想！

「潛入杜拜水底6公尺的用餐體驗」，與 PADI 專業潛水員一同探索杜拜全球最深的泳池。 圖：Klook／提供

Klook 全球行銷副總裁 Marcus Yong 表示：「Klook 一直致力於透過創新科技，縮減旅客需求和商家服務的落差，讓每個人都能在 Klook 上輕鬆預訂多種玩法。為了慶祝 Klook 10週年的重要里程碑，我們特別推出『美夢成真系列體驗』，希望為旅客帶來更多超乎想像的旅遊靈感！」

重磅推出「美夢成真系列體驗」，讓旅客0元解鎖！

▲Klook「和世界冠軍於瑞士少女峰滑雪」，在星空下與世界冠軍一同滑下艾格峰北壁。 圖：Klook／提供

1. 和世界冠軍於瑞士少女峰滑雪

滑雪愛好者不能錯過！除了搭乘火車前往歐洲最高的少女峰火車站、在冰洞中享用美食、欣賞阿爾卑斯山日落，還能在世界冠軍單板滑雪選手 Gian Simmen 的帶領下，體驗刺激的夜間滑雪活動，絕對是此生難忘的體驗！

▲參加 Klook 「香港迪士尼樂園夢想成真體驗」，成為「米奇與好友大街狂歡派對」的領航員。 圖：Klook／提供

2. 香港迪士尼樂園夢想成真體驗

試想在香港迪士尼樂園，與喜愛的迪士尼朋友共度一場奇妙的狂歡派對旅程！成為「米奇與好友大街狂歡派對」的領航員，並在香港迪士尼樂園酒店國賓廳仙杜瑞拉主題套房中，度過難忘的夜晚，沉浸於每一刻充滿魔法與浪漫的時刻，為這段夢想成真的體驗旅程劃下完美的句號！

▲透過 Klook「在新加坡野生動物保護區化身一日獸醫」，貼身了解獸醫的一天。 圖：Klook／提供

3. 在新加坡野生動物保護區化身一日獸醫

曾好奇獸醫日常工作的旅客，現在有機會貼身了解獸醫的一天！旅客可在新加坡曼代野生動物保護區加入獸醫團隊，親眼見證醫療過程，並在專家指導下練習基本技術，為野生動物保育盡一份力！

▲除了入住豪華海島別墅，於夜間浮潛時還有機會與雄偉的鯨鯊共游。 圖：Klook／提供

4. 於馬爾地夫私人島嶼星空下與鯨鯊共泳

遠離塵囂深入靜謐海洋世界的首選！將帶你前往馬爾地夫 COMO Maalifushi 度假村，展開3天2夜的夢幻之旅，除了入住豪華海島別墅，於夜間浮潛時還有機會與雄偉的鯨鯊共游，並由專業攝影師協助捕捉絕美瞬間！

▲旅客可成為世界首位在水下6公尺深的潛水鐘中用餐的冒險家。 圖：Klook／提供

5. 潛入杜拜水底6公尺的用餐體驗

若想參與最不一樣的潛水之旅，快來到杜拜與 PADI 專業潛水員一同探索杜拜全球最深的泳池，成為世界首位在水下6公尺深的潛水鐘中用餐的冒險家，並探索神秘的沉沒城市與欣賞獨特的水下音樂會。

想解鎖夢想體驗的旅客，除了「香港迪士尼樂園夢想成真體驗」的截止日期為9/22，其餘4項超酷的夢幻體驗，只要在10/31前至 Klook「美夢成真系列體驗」活動頁面，選擇希望參與的體驗，並分享渴望參與這些體驗的原因及個人精彩故事，將於11月公布「美夢成真系列體驗」得主，一起展開前所未有的冒險旅程。

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