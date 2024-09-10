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最懂台灣人的郵輪「名勝世界壹號」 秋季航次感恩回饋 贈餐飲抵用金及海陸WiFi

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名勝世界壹號秋季航次提供靈活的2晚、3晚和5晚日本航程選擇。　圖：名勝世界郵輪／提供
名勝世界壹號秋季航次提供靈活的2晚、3晚和5晚日本航程選擇。　圖：名勝世界郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著秋季到來，最懂台灣人的郵輪「名勝世界壹號」為了回饋支持的粉絲與乘客，推出特別感恩回饋活動。即日起至九月底，凡預訂名勝世界壹號秋季航次，除了享有優惠價格最低6,900元起之外，每房均可獲得額外福利—贈送餐飲抵用金及海陸 WiFi。

此次秋季航程是今年最後一檔，歡迎想體驗秋季郵輪獨特魅力的朋友，把握難得機會，體驗專屬於秋天的浪漫旅程。

餐飲抵用金與海陸 WiFi 送給您

◉ 餐飲抵用金（露台房/海景房/內艙房適用）

 ￭ ２晚航次：台幣1,200元/房

 ￭ ３晚航次：台幣1,500元/房

 ￭ ５晚航次：台幣2,000元/房

◉ 海陸 WiFi

 ￭ 每人贈送1GB流量的日本陸地漫遊 eSIM

 ￭ 露台房額外贈送海上 WiFi（每房限一裝置）

▲秋季航次全航次，每房贈送一個陸地漫遊 eSIM。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲秋季航次全航次，每房贈送一個陸地漫遊 eSIM。　圖：名勝世界郵輪／提供

▲可利用餐飲抵用金，於船上付費餐廳享用佳餚美饌或宵夜。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲可利用餐飲抵用金，於船上付費餐廳享用佳餚美饌或宵夜。　圖：名勝世界郵輪／提供

「名勝世界壹號」除了有好評推薦的三大免費餐廳供應各種中西料理外，也可使用餐飲抵用金蒞臨特色餐廳品嚐各國美食，包含日式料理或星宴美饌；深受網友與部落客推薦的「藍湖美食」餐廳，24小時營業，供應各種輕食與點心，匯集台式、粵式、南洋料理，口味道地，不管那個時段前往，都能享受舌尖美味。

最懂台灣人的郵輪，體貼每一位遊客網路需求，贈送每人日本地區陸地漫遊 e SIM（1GB流量），靠岸日本後即可上網通訊、打卡、上傳照片；只要購買露台房旅客，每房加贈一個海陸漫遊 Wi-Fi，讓乘客無論是在郵輪上還是停靠港時，都能輕鬆上網，隨時與親友分享旅行中的美好瞬間。

▲入住露台房除了享有專屬露台與寬敞空間，加碼贈送海陸漫遊 Wi-Fi。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲入住露台房除了享有專屬露台與寬敞空間，加碼贈送海陸漫遊 Wi-Fi。　圖：名勝世界郵輪／提供

▲跟著名勝世界壹號體驗道地琉球「泡盛」滋味與特別主題活動。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲跟著名勝世界壹號體驗道地琉球「泡盛」滋味與特別主題活動。　圖：名勝世界郵輪／提供

期間限定：品嚐琉球泡盛好滋味

身為舌尖上的郵輪，名勝世界壹號攜手沖縄國稅事務所 x LEOSPO INC 為秋季航次推出優雅品味—琉球「泡盛」主題海上遊活動。即日起至10/18，只要登船皆可啜飲美味泡盛，享受海上微醺的滋味。

優雅品味－琉球「泡盛」主題活動，包括：琉球「泡盛」品酒工作坊（9/28、10/1航次；獨家推出「宮古島岸上觀光」－琉球泡盛多良川酒造（含午餐）體驗，9/16航次限定。現在立即預訂即可免費獲得價值 ¥1,760日元的限量版500毫升的宮古島牛奶泡盛酒，先到先得，送完為止。

秋季航次亮點多：天數靈活、時間有彈性

「名勝世界壹號」秋季航次全面升級，為您提供多樣化的選擇與靈活的安排，無論是家庭出遊、好友聚會還是企業團體，皆能滿足您的需求。

• 彈性航程規劃：從短至3天2晚的周末航次，免請假即可出發；到4天3晚的雙跳島行程，或6天5晚的九州和沖繩長途之旅，靈活安排，滿足不同族群的需求。

• 多元化活動：包括各類主題派對，體驗一系列道地的琉球「泡盛」活動，還有特別的中秋燒烤派對主題航次，與神秘嘉賓一起「中秋賞月畫燈籠」。

• 豐盛美食不停歇：繼續暑期航次的升級菜單，並提供更多飲料及酒類套裝選擇，讓您在旅途中盡享美食。

• 暢遊日本精選目的地與獨特體驗：石垣島與宮古島—擁有獨特透明海灘，配合岸上觀光，讓您深入琉球文化，品嚐特色沖繩料理；九州之旅 –拜訪熊本和鹿兒島，體驗南九州的熱情文化，感受日本三大名城的歷史，或享受九州火山和溫泉的自然魅力。 立即預訂，抓住這份秋季海上假期的專屬優惠，與親友一起創造難忘的旅行回憶！

▲搭乘「名勝世界壹號」航向九州、沖繩，為忙碌生活注入全新活力。　圖：shutterstock／來源
▲搭乘「名勝世界壹號」航向九州、沖繩，為忙碌生活注入全新活力。　圖：shutterstock／來源

2024秋季航次，早鳥優惠中，每人最低6,900元起；2晚航次每房減6,000元；3晚以上航次，每房減10,000元，把握機會付訂報名！

◉ 3天2晚 沖繩逍遙遊

 ￭ 基隆－石垣島－基隆　9/11；10/2、10/9

 ￭ 基隆－宮古島－基隆　9/15

◉ 3天2晚 週末歡樂遊

 ￭ 基隆－海上巡遊－基隆　9/13、20、27；10/4、11

◉ 4天3晚 石垣、那霸雙島遊

 ￭ 基隆－石垣島－那霸－基隆　9/17（中秋節航次）、29；10/6

◉ 6天5晚 九州、沖繩遊

 ￭ 基隆－海上巡遊－鹿兒島－熊本－那霸－基隆　9/22

 ￭ 基隆－海上巡遊－熊本－鹿兒島－那霸－基隆　10/13

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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